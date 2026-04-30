 Обстріл Миколаєва 30 квітня: пошкоджені будинки та автомобіль

  • четвер

    30 квітня, 2026

  • 12.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 квітня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вдень Миколаїв атакували «Шахедами»: пошкоджені будинки та автомобіль

Фото: Миколаївська ОВАНаслідки обстрілу Миколаєва 30 квітня. Фото: Миколаївська ОВА

Вдень 30 квітня російські війська атакували Миколаїв «Шахедами».

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, пошкоджено багатоквартирний будинок, двоповерховий приватний будинок та автомобіль. Станом на зараз без постраждалих

Він додав, що енергетики поступово відновлюють електропостачання в області.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами. Внаслідок обстрілу постраждали люди та була пошкоджена енергетична інфраструктура.

Крім цього, вдень 29 квітня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини ударним дроном типу Shahed.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок атаки відсутнє електропостачання у частині Корабельного району.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

