«Вони не винні у російській агресії, — Кім вважає, що колективи дитсадків треба утримувати й платити їм зарплати під час простою

Віталій Кім заявив, що колективи дитсадків треба утримувати й платити їм зарплати під час простою. Скриншот з ютуб-трансляції

Депутат Миколаївської міської ради та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що працівникам дитячих садків у Миколаєві слід зберігати зарплати навіть у період простою, попри складну бюджетну ситуацію.

Про це він заявив 30 квітня на сесії міськради, коментуючи дискусію щодо можливого скорочення мережі дошкільних закладів, пишуть «МикВісті».

За його словами, у випадку з освітніми колективами доцільно зберігати працівникам виплати.

— Багато де люди отримують зарплату в дві третини. Хоча я прибічник економії й вважаю, що все потрібно спрямовувати на оборону, але саме в цьому питанні потрібно платити. Бо в портах зарплату за простій отримують, і на суднобудівних заводах. Ці витрати — це гроші, які йдуть громадянам під час вимушеного простою. Це не їхня вина, що вони не працюють через агресію Російської Федерації. Економити потрібно, якщо зрозуміла стратегія, що діти можуть піти в інший садок, — сказав Віталій Кім.

Водночас він закликав і міського голову, і депутатський корпус готуватись до тяжкого фінансового року.

— Можлива ситуація, коли всі ресурси доведеться спрямувати на критичні речі, — наголосив він.

За його словами, наразі влада має зосередитися на формуванні резервів і скороченні другорядних витрат.

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Олега Кравця у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацією стоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни. Проти виступила і депутатка Тетяна Домбровська.

А от депутатка Ганна Ременнікова вважає, що у разі ліквідації та подальшої приватизації частини дитячих садків кошти від цього мають спрямовуватися на модернізацію діючих закладів.

Міський голова Миколаєва 2014–2016 років Юрій Гранатуров заявив «МикВісті», що питання дитячих садків є критично важливим для міста, особливо в умовах, коли населення змінюється і потреба в дошкільній освіті знову зростає. За його словами, ситуація з садками в Миколаєві вже неодноразово проходила різні етапи — від надлишку до дефіциту місць.

Зокрема вже під час сесії міської ради мер Миколаєва сказав, що на сьогодні не стоїть питання про приватизацію дитсадків №104, 128, 138, які пропонують ліквідувати. Депутати мають ліквідувати тільки юридичну особу, а будівлі законсервувати.