В управлінні освіти Миколаєва готують пропозиції, що робитимуть з 28 садочками без укриттів

Дитячий садочок. Ілюстративне фото з архіву МикВісті

У Миколаєві 28 закладів дошкільної освіти без власних укриттів. Управління освіти міської ради готує пропозиції щодо подальшої роботи таких дитсадків, які планують представити пізніше.

Про це повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко під час засідання сесії 30 квітня, пишуть «МикВісті».

Питання постало під час обговорення проєкту щодо закриття трьох дитячих садків. Депутат міськради Юрій Степанець поцікавився, яка подальша доля очікує інші заклади, що не мають укриттів.

Реклама

У відповідь Ганна Личко уточнила, що наразі 28 дитсадків у місті не забезпечені укриттями, однак управління вже напрацьовує варіанти рішень щодо майбутньої мережі дошкільних закладів. За її словами, у розробці підходів враховують і досвід інших міст:

— Ми будемо виходити з певними пропозиціями в межах своїх повноважень управління освіти щодо мережі решти закладів дошкільної освіти. Ми вивчали досвід Полтави, то вони навіть діючі садочки почали об’єднувати для того, щоб скорочувати витрати на адмінперсонал. В нас є певні пропозиції, будемо з вами (депутатами, — примю) їх обговорювати, — зазначила вона.

Також Ганна Личко наголосила, що дитячі садки у Миколаєві не мають повноцінних сховищ у класичному розумінні. Після початку повномасштабної війни заклади змушені були орієнтуватися на вимоги цивільного захисту та використовувати найпростіші укриття.

— У нас по закладах дошкільної освіти ніколи не було справжніх сховищ, які ми маємо у декількох школах Миколаєва. Коли почалася війна, ми почали вивчати Кодекс цивільного захисту України, які ж саме нам можуть підходити укриття. Там вказано, що на період особливого стану можна використовувати найпростіші укриття. Найпростіші укриття, як правило розташовані у підвалах і на той момент, коли ми могли якомога швидше зробити для того, щоб повернутися до очного процесу навчання. Однозначно хотілося би мати нові справжні протирадіаційні сховища, — додала вона.

Нагадаємо, що після обговорень депутати Миколаївської міськради проголосували за ліквідацію лише одного дитсадка — №138 по вул. Олега Кравця у Балабанівці. Голосування за інші два — №104 та 128 — не набрало необхідної кількості голосів.

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Олега Кравця у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацією стоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни.

Міський голова Миколаєва 2014–2016 років Юрій Гранатуров заявив, що питання дитячих садків є критично важливим для міста, особливо в умовах, коли населення змінюється і потреба в дошкільній освіті знову зростає. За його словами, ситуація з садками в Миколаєві вже неодноразово проходила різні етапи — від надлишку до дефіциту місць.

Депутатка Миколаївської міської ради Ганна Ременнікова вважає, що у разі ліквідації та подальшої приватизації частини дитячих садків кошти від цього мають спрямовуватися на модернізацію діючих закладів.

Міський голова Олександр Сєнкевич сказав, що зараз мова про приватизацію дитсадків не іде.