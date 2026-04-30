«Три екскаватори — один екскаваторщик», — Кім розповів про кадровий дефіцит на Миколаївщині

Віталій Кім.

На Миколаївщині спостерігається серйозний дефіцит працівників майже в усіх сферах: від медицини й освіти до соціальних служб та рятувальних підрозділів. Одна з головних причин — виснаження людей через війну та постійне навантаження.

Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі «Єдиних новин», пишуть «МикВісті».

За його словами, нестача кадрів у регіоні сягає 30–40%. Особливо гостро проблема відчувається в освіті, медицині та соціальній сфері.

— Умовно кажу, проводимо роботи — три екскаватори і один екскаваторщик. Не менше ніж 30–40% — це дефіцит в освіті та медицині. Окрім цього, важливим фактором є середній вік — він великий. Багато працює літніх людей, тому що не можуть залишити свою роботу, відповідально ставляться до ситуації та працюють в екстремальних умовах, — зазначив він.

За словами очільника області, значне навантаження та постійні обстріли призводять до професійного виснаження працівників соціальної сфери.

— Ми спілкувалися і з міжнародними партнерами, і з психологами, які працюють зараз у школах та дитячих садках. Однією з основних проблем є виснаження через відповідальність за дітей, відповідальність на роботі, через постійні обстріли. Тому дефіцит кадрів у соціальній сфері — медики, освіта, МНС, скрізь близько 30–40%. Через виснаження у нас дефіцит кадрів, — пояснив Віталій Кім.

Він переконаний, що подолати проблему можна лише завдяки державній програмі підтримки прифронтових регіонів.

— Фінансові інструменти, надання житла під контракти, стимулюючі виплати, підняття зарплат діючим працівникам, а краще — компенсація за минулі чотири роки, щоб було справедливо. Це має бути державна програма для підтримки прифронтових зон. У нас трохи інші умови, і такі умови, як скрізь, не працюють. Те, що кажуть люди: «Дайте нам відпочити і заплатіть нам гроші». Це базові речі, які ми маємо врахувати, — наголосив він.

Також начальник ОВА виступає за підвищення оплати праці у прифронтових громадах та запровадження спеціального статусу для працівників, які щодня працюють під обстрілами.

— Я виступаю за те, щоб окремим професіям, які ризикують не менше або на рівні з силами оборони, ввели статус, схожий на статус УБД. Наприклад, ДСНС, наші лікарі — вони першими прибувають на місце обстрілу, евакуюють людей. У прифронтових районах, де це відбувається щодня по кілька разів, потрібно вводити спеціальні пільги і статуси для людей, які працюють у таких умовах, — переконаний Віталій Кім.

Окрім цього, влада розглядає можливість залучення фахівців через житлові програми.

— Тому наразі опрацьовуємо варіанти компенсації, придбання, надання житла під контракт на п’ять років, — додав він.

Раніше Віталій Кім заявляв, що на Миколаївщині проблема з медиками, наразі в область не можуть залучити навіть молодих лікарів.