Депутати з четвертої спроби затвердили зміну структури мерії Миколаєва

Миколаївська міськрада затвердила з 4 спроби зміни до структури. Фото: МикВісті

Миколаївська міська рада з четвертої спроби проголосувала за затвердження змін до структури виконавчих органів. Раніше депутати не підтримали рішення вже тричі.

Рішення депутати прийняли на засіданні сьогодні, 30 квітня, пишуть «МикВісті».

Керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков зазначив, що рішення вже було у сесійній залі та розглядається повторно. Зміни стосуються затвердження штатної чисельності виконавчих органів міськради, а також винесення окремим органом з охорони культурної спадщини.

Питань у депутатів не виникло, тому міський голова постави проєкт рішення на голосування. Спершу проголосувало 30 депутатів.

— Два рішення прийнято, треба прийняти останнє, яке викликано тим, що ми внесли зміни в попередні рішення і пішли назустріч всім депутатам, які пропонували зміни до структури, — сказав мер Олександр Сєнкевич.

Питання поставили на голосування знов, оскільки не у всіх спрацювала система для голосування.

Голова Миколаївської ОВА, депутат Миколаївської міськради Віталій Кім звернувся до депутатів, щоб вони проголосували.

— Я теж прошу проголосувати, тому що я так розумію, якась кількість депутатів — нас і так небагато залишилося — не хоче публічно голосувати, є хто саботує, але розумію, що це технічне питання для розблокування роботи міської ради. Прошу відкласти особисті політичні бажання, хай міськрада працює, — звернувся Віталій Кім.

Мер на це сказав, що зміни до структури виконавчих органів ще можна буде вносити.

Депутат Олександр Береза також просив підтримати рішення.

— Неприйняття рішення просто підвішує, а навіть, я можу сказати про колектив в адміністраціях, психологічно, люди зупинилися на пів дорозі переході в інші структурні підрозділи. Тому важливо завершити процес трансформації, який вже запущений, залишилося завершити процедурну формальність, — сказав Олександр Береза.

Голосування перезапустили втретє: взяли участь 30 депутатів із 33. Тому мер поставив питання на голосування вчетверте, оскільки не всі депутати змогли проголосувати.

Зрештою, 32 депутати взяли участь у голосуванні. «За» 28, «проти» — 0, утрималися 4.

Нагадаємо, у лютому депутати Миколаївської міської ради повторно не змогли ухвалити рішення про затвердження нової структури виконавчих органів. Проєкт передбачав введення окремого органу, відповідального за охорону культурної спадщини.

У мерії березні юристи попередили про загрозу колапсу структури мерії Миколаєва через частину неприйнятих рішень, необхідних для остаточного оновлення структури.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.