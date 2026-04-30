«Люди психологічно втомилися», — Береза просить міськраду поставити крапку у затверджені структури мерії Миколаєва

Голова адміністрації Центрального району, депутат Олександр Береза. Фото: архів МикВісті

Голова адміністрації Центрального району, депутат міськради Олександр Береза вважає, що працівники адміністрації психологічно втомилися від того, що міськрада не затвердить зміни до структури виконавчих органів. Депутати вже кілька разів не змогли проголосувати за це, тому депутат вважає, що потрібно поставити крапку у затверджені структури.

Про це він сказав на засіданні постійної комісії з питань економічної і інвестиційної політики Миколаївської міськради 28 квітня, пишуть «МикВісті».

Керуючий справами виконавчого комітету Андрій Волков зазначив, що пропонується внести зміни та доповнити рішення Миколаївської міськради від 28 серпня 2025 року. Зокрема, окремо пропонують створити орган з охорони культурної спадщини. Але депутати вже двічі провалили голосування.

— Проєкт рішення двічі не був проголосований на сесії міської ради. Свою редакцію за цей час він не змінив. У нас відбулися певні моменти, відповідно до яких ми, по-перше, повинні затверджувати внутрішню структуру виконавчих органів та їх штатну чисельність відповідно до правки, коли якою яка була проголосована і внесена на сесії міської ради. По-друге, було прийнято рішення, що орган охорони культурної спадщини буде окремим органом з відповідним підпорядкуванням, — сказав Андрій Волков.

Голова адміністрації Центрального району, депутат Олександр Береза підтримав проєкт рішення. За його словами, працівники виконавчих органів психологічно втомилися, тому що рішення досі не прийняли.

— Зараз утворилася та ситуація, коли, скажімо так, структура не те, щоб навіть повисла в повітрі. Вже зроблено майже всі кроки, окрім останнього, який просто забезпечить визначеність і для самих працівників виконавчого комітету. Тому що, якщо брати, наприклад, адміністрацію мою (Центрального району — прим.), то люди вже просто, скажімо так, починають психологічно втомлюватися від самого очікування. Тобто вже просто-напросто всі хочуть визначення, — сказав Олександр Береза.

Більше питань у депутатів не виникло. За проголосували 8 депутатів, утрималися 4. Рішення не було прийнято.

Нагадаємо, у лютому депутати Миколаївської міської ради повторно не змогли ухвалити рішення про затвердження нової структури виконавчих органів. Проєкт передбачав введення окремого органу, відповідального за охорону культурної спадщини.

У мерії березні юристи попередили про загрозу колапсу структури мерії Миколаєва через частину неприйнятих рішень, необхідних для остаточного оновлення структури.

Що пропонує Сєнкевич у новій структурі мерії Миколаєва

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич ще у квітні представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, представлений у квітні 2025р., скриншот з презентації міського голови

При цьому, проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів. На це публічно відреагували очільники двох районів, які також є депутатами: Олександр Береза та Ганна Ременнікова.

У той же час, повідомлялось, що Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вважає, що депутати не мають суміщати представницькі та виконавчі функції, а тому не повинні обіймати посади у виконавчих органах міськради.