На Миколаївщині 62% громад затвердили плани трансформації освітньої мережі

Одна зі шкіл у Миколаївській області, фото МикВісті

У Миколаївській області 32 громади, або 62%, уже визначилися з планами трансформації освітньої мережі, однак частина досі не надала свого бачення щодо майбутнього реформування закладів освіти.

Про це повідомила заступниця директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Кравець під час засідання депутатської комісії Миколаївської облради з питань освіти, пишуть «МикВісті».

За її словами, наразі 32 громади області, або 62%, вже затвердили плани трансформації освітньої мережі. Ще 11 громад (21%) розробили відповідні документи, однак поки не ухвалили їх офіційно. У 3 громадах плани перебувають на стадії громадського обговорення.

Лише 62% громад Миколаївщини затвердили плани трансформації освітньої мережі

Водночас 6 громад узагалі не подали бачення щодо перспектив реформування закладів освіти. Йдеться про Благодатненську, Костянтинівську, Синюхинобрідську, Володимирівську, Чорноморську та Заводську.

Як зазначила Олена Кравець, Миколаївщина була учасницею пілотного проєкту, в межах якого громади мали подати свої плани до 1 вересня 2024 року. Однак громади не визначились вчасно, тому нині реформа проходить в межах загального законодавчого порядку.

Окремо фахівці проводять індивідуальні консультації з представниками тих громад, які ще не визначилися з моделлю реформування.

— Ми проводимо індивідуальні консультації з начальниками, яким нічого не потрібно. Щоб вони пояснили, де ці діти будуть доїжджати, чи є шкільний автобус, чи є можливість купити шкільний автобус. Чи мають бачення, в якому осередку вони викладатимуть захист України, тому що це державний стандарт і ми не можемо без цього. Громада має забезпечити повною загальною середньою освітою дітей, які проживають в громаді, — наголосила Олена Кравець.

Нагадаємо, що у Миколаєві мають затвердити мережу академічних ліцеїв на 1 вересня 2027 року. Мова йде про підготовку до реформування старшої профільної школи. Але не всі навчальні заклади готові наступного року набрати учнів 10-12 класів, тому вони можуть втратити статус ліцея.

Також голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що кількість дітей в області зараз менша, ніж була до початку повномасштабної війни. Він також додав, що триває реформа зі скорочення шкіл.

