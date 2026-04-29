Депутатам пропонують затвердити мережу академічних ліцеїв у Миколаєві: три з них не готові прийняти старшокласників

Ліцей №38 у Миколаєві. Ілюстративне фото з сайту ліцею

У Миколаєві мають затвердити мережу академічних ліцеїв на 1 вересня 2027 року. Мова йде про підготовку до реформування старшої профільної школи. Але не всі навчальні заклади готові наступного року набрати учнів 10-12 класів, тому вони можуть втратити статус ліцея.

Про це стало відомо під час засідання комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення Миколаївської міської ради 28 квітня, пишуть «МикВісті».

Начальниця міського управління освіти Ганна Личко зазначила, що продовжується реформа Нової української школи: з 1 вересня 2027 року заходить старша профільна школа. За законом у 10-12 класах ліцею учні здобуватимуть профільну середню освіту. Вона розділяється за двома напрямками: академічним (поглиблене вивчення окремих навчальних предметів і орієнтація на продовження навчання на вищих рівнях) або професійним спрямуванням (орієнтоване на ринок праці з урахуванням здібностей та потреб учнів).

У проєкті рішення, який депутати мають розглянути на засіданні Миколаївської міськради, йдеться про академічне спрямування, тобто орієнтацію учнів на продовження навчання на вищих рівнях освіти. Як пояснила Ганна Личко, щоб ліцей отримував фінансування з держбюджету, у паралелі має бути не менше двох старших класів за трьома профілями.

— Ключове те, щоб ліцей був ліцеєм і отримував фінансування з держбюджету, у 10, 11 і у майбутньому 12 класах повинно бути на паралелі не менше двох класів і три профілі. Тобто, якщо буде два класи, два профілі, буде невідповідність вимогам закону «Про повну загальну середню освіту». І якщо буде один клас, три профілі, так само це не буде відповідати вимогам чинного законодавства, — сказала Ганна Личко.

Начальниця управління освіти також пояснила, що за рішенням засновника у ліцеї можуть бути середні класи та, як виняток, початкові. Оскільки у Миколаєві будівлі ліцеїв великі та деякі можуть вміщати більше тисяч учнів, то утримувати їх напівзайнятими лише ліцеями невиправдано економічно.

За словами Ганни Личко, у Миколаєві на сьогодні мережа ліцеїв охоплює 22 заклади. Кількість учнів, які підуть до 9 класу, за прогнозами освітян, буде зменшуватися.

Станом на 1 вересня ліцеїв з початковою школою та гімназією у нас 15, ліцеїв з гімназією у нас чотири, «чистих» ліцеїв у нас три. Всі вони зараз відповідають чинному закону про повну загальну середню освіту. Далі ми проаналізували прогнозовану кількість учнів 9-х класів за роками. Вона поступово буде у нас зменшуватися. Далі ми проаналізували, скільки ж у нас учнів іде до 10-го класу. Це на рівні 47%. Міністерство освіти за прогнозами закладає, що це 45%. В принципі, ми ідемо в норму, — зазначила начальниця управління освіти.

Проте є проблема з трьома ліцеями з приводу набору до старшої школи: вони не зможуть набрати 10 класи і потім випустити учнів.

— Проводили нараду з керівниками ліцеїв і саме проговорювали про їхню перспективу щодо набору учнів до 10-х класів, скільки ж вони зможуть відкрити класів. Три заклади освіти, це №51, 53, 60, відразу заявили про те, що вони не зможуть набрати два класи. Відповідно, якщо вони не будуть набирати два класи, вони не зможуть випустити цих дітей. Тобто уже цього року відповідно до чинного законодавства вони не можуть уже набирати один клас, тому що пізніше вони не зможуть їх випустити, вони переходять в розряд гімназії. А ми з вами повинні пам'ятати, що ми повинні випустити всіх дітей з свідоцтвом про рівень здобуття повної загальної середньої освіти, — сказала Ганна Личко.

Крім того, начальниця управління освіти пояснила, що проєкт рішення про створення мережі академічних ліцеїв створили і за дорученням Миколаївської ОВА, адже така мережа має бути по всій області. Оскільки вже відомо, що три ліцеї не зможуть набрати старші класи, то мережу зможуть переглянути.

Голова комісії Анна Норд повідомила, що питання довго обговорювали муніципальною радою і варіантів, крім затвердити мережу, немає.

— Я розумію, що є норма закону і вже 2027 рік не за горами, тому її просто треба виконувати. І два класи, і три профілі, це необхідність життєва, — сказала депутатка Зінаїда Моторна.

Комісія узгодила проєкт рішення про формування мережі академічних ліцеїв у Миколаєві на 1 вересня 2027 року. Тепер його мають розглянути депутати.

Мережа ліцеїв у Миколаєві, яку пропонують затвердити. Скриншот з проєкту рішення сесії

Нагадаємо, члени освітньої комісії погодили ліквідацію дитячих садків №104, 128 та 138 у Миколаєві. Там з початку війни немає вихованців, тому вони були у простої. Укриття у дитсадах не можуть облаштувати, оскільки там немає підвалів.

Голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.