 З бюджету Баштанки компенсують водоканалу ₴455 тис. різниці у тарифі за березень

Комунальноме підприємство «Міськводоканал» у Баштанці. Фото: Суспільне Миколаїв

З бюджету Баштанки компенсують 455 тисяч гривень комунальному підприємству «Міськводоканал» за різницю в тарифах за воду у березні 2026 року.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Баштанської міської ради, пишуть «МикВісті».

Йдеться про різницю між економічно обгрунтованими тарифами і тими, які фактично платять мешканці. У документі зазначається, що економічно обгрунтований тариф на водопостачання становить 74 гривень за кубометр, тоді як для населення застосовується тариф 59 гривень. Для водовідведення ці показники складають 35,20 гривень та 25,20 гривень відповідно.

Тобто наразі для водопостачання ця різниця становить 15 гривень за кубометр, для водовідведення — 10 гривень.

Найбільша частина компенсації — за воду: 389 тисяч гривень. Ще 65,7 тисячі гривень — за водовідведення.

Загалом за місяць водоканал реалізував майже 26 тисяч кубометрів води та зібрав понад 6,5 тисяч кубометрів стоків.

Компенсацію виплачують у межах міської програми, яка діє під час воєнного стану.

Що з тарифом на воду для Миколаєва?

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що чинний тариф на воду для населення не покриває операційні витрати КП «Миколаївводоканал» і не дозволяє підприємству повноцінно працювати та розвиватися.

А до цього повідомлялося, що після запуску нових очисних споруд тариф на воду для Миколаєва може становити до 100 гривень за кубометр. Однак на час воєнного стану підвищувати його для населення заборонено.

Зараз у Миколаєві діє тариф, який встановили ще у січні 2022 року. Він становить 34,044 гривні за кубометр води: 17,532 гривні водопостачання, 16,512 гривні за водовідведення.

Очільник Держагентства відновлення Сергій Сухомлин каже, що «вартість самої води буде менша з наступного року, коли запрацюють сонячні електростанції». За його словами, собівартість води також зменшать частотні перетворювачі та автоматизована система роботи.

Нагадаємо, нові водоочисні споруди для подачі централізованого водопостачання у Миколаєві будують за рахунок коштів, які вдалося зекономити під час будівництва нового водогону. Очищену воду обіцяють запустити вже у січні, але повноцінно водоочисні споруди запрацюють у березні 2026 року.

