 У Миколаєві з’ясовують, як покращити культурне життя: мешканців просять взяти участь у голосуванні

  • вівторок

    28 квітня, 2026

  • 13°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 13° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївців запрошують взяти участь в опитуванні про культурне життя міста

Дитяче містечко у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві запустили опитування, щоб з’ясувати, як мешканці оцінюють культурне життя міста і що, на їхню думку, потрібно змінити. Ініціатором виступив миколаївський музикант, громадський діяч і позаштатний радник начальника Миколаївської ОВА Володимир Алексєєв.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пишуть «МикВісті».

У дописі він закликав містян поділитися своєю думкою про те, де вони відпочивають, як оцінюють якість культурних заходів, а також які можливості для творчості мають дорослі й діти.

«Шановні миколаївці! Якщо вам не все одно на Культурно-мистецьке життя Миколаєва, вам важливо куди піти відпочити або творчо розвиватися, якість заходів та місць проведення, можливсіть творчої реалізації себе та дітей, просимо прийняти участь в опитуванні», — написав Володимир Алексєєв.

За словами ініціатора, заповнення анкети займає 1–2 хвилини, а результати мають допомогти краще зрозуміти потреби містян і покращити культурне середовище в Миколаєві.

Він також закликав поширювати опитування серед друзів і знайомих. Форма опитування доступна за посиланням.

Раніше начальник управління культури Миколаєва Юрій Любаров заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році.

Зазначимо, що у прифронтовому Миколаєві управління культури міської ради з початку повномасштабного вторгнення відмовилося від проведення масштабних масових заходів. Начальник управління Юрій Любаров неодноразово пояснював, що організація загальноміських подій та встановлення великих декорацій наразі неможливі через безпекову ситуацію та обмеженість бюджету.

Зокрема рік тому, коли містян долучитися до відзначення Дня міста, яке проходило у форматі невеликих локальних заходів, він наголосив, що з міркувань безпеки точний час і місця проведення не оголошуватимуть, тому порадив дізнаватися про заходи через інші джерела.

Також під час святкування Нового 2026 року Миколаїв вкотре залишився без головної ялинки та святкових заходів в центрі міста. Редакція «МикВісті» звернулась до Юрія Любарова, однак він сказав, що вважає недоречним проводити великі масові заході в центрі міста.

Попри це у Миколаєві регулярно проходять різні масові культурні заходи, які організовують громадські діячі та інші організації. Наприклад, один з таких пройшов у липні 2024 року у парку «Перемоги» — фестиваль «Музики та квітів», присвячений святу Івана Купала.

А вересні 2025 року у парку «Перемоги» відбувся триденний фестиваль Street music fest Mykolaiv, який організував депутат міськради Федір Панченко та музикант Володимир Алексєєв. Тоді подію відвідали сотні містян.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві зупинили водія напідпитку без водійського посвідчення
Загиблим у центрі Миколаєва виявився 19-річний юнак: поліція розслідує самогубство
У Миколаєві оновили тринадцять дитячих майданчиків

Три дитячих садки у Миколаєві пропонують ліквідувати: там немає укриттів

4 години тому

Влада Вознесенська відзвітувала: дітей, які отруїлися у дитсадку, вже виписали з лікарні

Головне сьогодні