«Це рішення проти людей», — Алексєєв про міськраду, яка вдруге провалила голосування за пляж на Намиві

Концерт, організований Миколаївським музикантом Володимиром Алексєєвим на пляжі «Стрелка». Фото: Facebook

Миколаївський музикант, громадський діяч і позаштатний радник начальника Миколаївської ОВА Володимир Алексєєв прокоментував провальне голосування щодо облаштування культурно-дозвільної зони у мікрорайоні Намив.

У своєму відеозверненні до депутатського корпусу він заявив, що їх рішення спрямоване не проти його ініціативи, а проти цивілізованого і організованого дозвілля місцевих жителів, пишуть «МикВісті».

На відео музикант зокрема наголосив на проблемі відсутності елементарних зручностей для людей, які, гуляючи прибережною територією, не мають навіть можливості скористатись туалетом.

— І таке на Намиві у нас постійно. Люди обсикають зупинки, гадять у комишах. Тільки за сьогоднішній вечір, поки я тут гуляв, близько 10 людей просто ходило справляти нужду в комиші, — сказав Володимир Алексєєв.

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Крім того, коментуючи рішення міської ради щодо облаштування відповідного простору на Намиві, він сказав, що не ображається на тих депутатів, хто був проти, бо «розуміє, як зараз у Миколаєві вирішуються питання».

— Шановні миколаївці, безмежно вдячний вам за підтримку і багато, хто з вас питає, що з Намивом. Ситуація наступна. 3 червня була чергова сесія і депутати вже вдруге провалили голосування за рішення щодо облаштування цього простору. Я дякую кожному депутату, хто голосує постійно «за», хто підтримує. Я не ображаюсь на тих, хто голосує проти, бо розумію, що поки що у Миколаєві справи вирішують так. Але хочу сказати одну річ. Депутати проголосували не проти мого питання, вони проголосували проти жителів Намиву, які тут живуть, відпочивають і хочуть, щоб було добре. Я не політик, не чиновник, я нікому не конкурент. Я просто ще раз прошу дослухатись до жителів і дати нам змогу зробити на Намиві гарне місце з облаштованим туалетом. Я і далі буду проводити заходи для міста, буду боротись за те, щоб у тому числі і на Намиві, було добре, як я можу, — додав він.

Нагадаємо, 29 травня, під час попередньої сесії, це питання також не було розглянуто — депутати не дійшли до нього через втрату кворуму. Напередодні, 28 травня, антикорупційний департамент міськради розіслав депутатам лист із рекомендацією не голосувати за виділення цієї ділянки ФОП Алексєєву.

У відповідь Володимир Алексєєв звернувся до міського голови з проханням дати йому слово на сесії 29 травня, щоб особисто захистити проєкт. Проте на продовженому засіданні 3 червня він був відсутній.

3 червня Миколаївська міська рада вдруге не підтримала питання облаштування культурно-дозвільної зони підприємцем Володимиром Алексєєвим.

​​Слід зазначити, що 29 квітня Миколаївська міська рада не дозволила Алексєєву розмістити тимчасові споруди у на березі Південного Бугу. За ініціативи депутата Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександра Берези це питання було виключене з «земельного пакета».

Зазначимо, що у 2024 році президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Золоте серце» Володимира Алексєєва за його внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.