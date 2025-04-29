Міська рада передумала дозволяти Кісельовій вивчати земельні питання та повернула їх на сесію

Депутат, голова фракції «Європейська солідарність» у Миколаївській міськраді Олена Кісельова. Фото: архів МикВісті

Миколаївська міська рада включила до порядку денного сесії блок земельних питань, які раніше на прохання депутатки Олени Кісельової були виключені — вона просила час на доопрацювання. Втім, уже на сьогоднішньому пленарному засіданні проєкти повернулися на розгляд.

Про це стало відомо у вівторок, 29 квітня, під час засідання сесії міськради, повідомляє «МикВісті».

Повернути до розгляду 11 проєктів рішень ініціювала депутатка від «Слуги народу» Олена Нестеренко — голова земельної комісії. Міський голова Олександр Сєнкевич також озвучив пропозицію включити до порядку денного загальний пакет питань, які не були розглянуті або не набрали достатньої кількості голосів на попередній сесії. Йшлося також про проєкти з малої приватизації, обрізки дерев та публічних закупівель.

Депутат Максим Коваленко від партії «Пропозиція» звернув увагу на норму регламенту, яка забороняє повторний розгляд проєктів, якщо за них уже голосували і не підтримали. Він процитував пункт 26 статті 30 регламенту, згідно з яким повторний розгляд можливий лише на наступному, тобто іншому, пленарному засіданні, після обов’язкового обговорення на профільних комісіях.

Реклама

— Якщо проєкт рішення на пленарному засіданні не прийнято, повторний розгляд такого проєкту рішення можливий на наступному (черговому та позачерговому пленарному засіданні ради) з обов'язковим розглядом проєкту рішення на засіданнях постійної комісії. Тобто, фактично, у нас зараз відбувається 43-та сесія, і я чув, що деякі питання були розглянуті, але не прийняті. І у нас відбувається зараз подовження цієї сесії. Тобто, фактично, вони не можуть бути включені в порядок денний, – зауважив він.

Цю позицію підтвердив директор юридичного департаменту Євген Юзвак. Це означає, що частина рішень, які не пройшли підтримали депутати минулого разу, вже не можуть розглядатися під час продовження тієї ж сесії. Але документи, які були просто зняті (без голосування по суті), повернути можна.

— Так, дійсно. Тобто, зараз у нас відбувається продовження пленарного засідання, яке було на минулому тижні. Якщо у нас є рішення, по яким вже є зафіксоване голосування і воно не скасоване, на це пленарне засідання і без повторного розгляду комісії ми його, згідно з цією норми, виносити не можемо, – сказав Євген Юзвак. — Тобто, ми зараз ті питання, які були виключені з порядку денного, ми їх можемо повернути в порядок денний і розглянути? Тобто ті проекти рішень, які на сьогодні у нас були в передньому пленарному засіданні 43-ї сесії проголосовані негативно, не можуть бути повторно включені в цю сесію. Так або ні? – уточнив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. — Так, якщо вони ставились по суті і є зафіксоване голосування по суті за проєкт, то не можемо, – відпові диреткор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Депутат міськради Федір Панченко від партії «Пропозиція» згадав, що в попередні роки міськрада вже мала практику повернення навіть тих питань, які не пройшли голосування:

— Я хотів би нагадати, що неодноразово і була в нас така практика, і проводились голосування щодо повернення до порядку денного питань, що були вже розглянути. Ми їх повторно розглядали в рамках однієї сесії, як завгодно. І були прийняті ці рішення і потім вони не були оскаржені або ще якось піддані якомусь сумніву тому прошу можливо розглянути цю процедуру, щоб просто не затягувати заради затягування, – прокоментував він.

Натомість депутатка, голова фракції «Європейська солідарність» у Миколаївській міськраді Олена Кісельова висловила незадоволення таким рішенням. Вона нагадала, що раніше звернулася до колег з проханням не розглядати проєкти рішення, що пов'язані з земельними питаннями, аби мати час для їх глибшого вивчення. І розцінила повернення документів до сесійної зали як тиск на депутатську діяльність:

— Прошу всіх колег-депутатів коли ми вже проробили значний час, відноситися з повагою до пропозицій інших депутатів, які мають бажання вивчити питання. Це може бути розцінено як, вибачте, втручання в депутатську діяльність. Якщо ви разово порушуєте правила дорожнього руху, то це не дає вам права порушувати їх систематично. Коли, скажімо так, в залі є мовчазна згода, це одна ситуація. А якщо у когось це викликає питання, то, мабуть, питання етики і моральності, це робити не доречно, – сказала Олена Кісельова.

Мер Сєнкевич у відповідь зазначив, що кожен депутат має право вносити свої пропозиції, але рішення приймаються голосуванням.

— Нам зрозуміла ваша думка, це зрозуміло. Нагадаю, колеги, будь-які питання приймаються більшістю голосів. Кожен з вас має право і можливість голосувати незалежно. І кожен з вас може пропонувати окремі пропозиції. У інших депутатів є можливість або підтримати ці пропозиції, або не підтримати. Я відреагував на пропозицію депутата Олена Нестеренко, голови земельної комісії, яка запропонувала внести в порядок денний проєкти рішень, які були виключені з порядку денного. Також нагадую вам інформацію про те, що депутат Олена Кісельова просила вас не включати ці проєкти рішень, які були за її ініціативи виключені в минулому разі. Тобто є дві пропозиції. Я реалізую права обох депутатів, – відповів Олександр Сєнкевич.

У результаті пропозицію повернути блок земельних питань до порядку денного підтримали 29 депутатів.

Після голосування Олена Кісельова розкритикувала таке рішення. За її словами, під час розгляду питань знову звучали незрозумілі формулювання, і лише кілька людей у залі, як вона припускає, насправді розуміли, що саме вноситься до порядку денного.

Вона підкреслила, що процедура голосування пакетом має використовуватись лише тоді, коли до питань немає зауважень і запитань. А якщо вони є — має бути і доповідач, і можливість для дебатів.

— Я запитала якісь питання, які знову йшли речитативом. Я так розумію, що виключно пару людей розуміють, що ми впихуємо в пакет. Я повторюю, що пакет — це коли ні у кого немає запитань. А коли є запитання, тоді має бути і доповідач, і дебати. Ну так було. Можливо, традиції змінюються, і, на жаль, не в кращий бік. Регламент — це штука взагалі, яка висить тягарем. Я хочу, щоб міська громада знала, як у нас проходять голосування по окремим питанням. Мені хочеться зрозуміти, чому ці питання наділені такими привілегіями порівняно з іншими 700 штуками? – сказала депутат.

Олена Кісельова також підкреслила, що питання, які зняли з попереднього засідання для доопрацювання, раптово знову з’явилися в порядку денному без належного вивчення. При цьому засідання комісії, де їх мали би розглянути, пройшло без її участі — депутатку просто не запросили.

— Щоб не робити з сесії посміховисько, то коли відбувається земельна комісія — запрошують депутатів і дають матеріали. Це не проводиться якось інтрижно, коли ніхто не розуміє. На першому засіданні ці питання були зняті мною і почата робота по їх вивченню. Відбувається якесь засідання комісії, на яке мене не запрошують, і я так розумію, що ці питання там навіть не розглядаються, тому що немає в цьому необхідності. Але вони знову стають предметом розгляду другого пленарного засідання. В мене ще не вичерпаний період на ознайомлення і їх вивчення. Мене позбавляють цієї можливості. Я звертаю вашу увагу як головуючого, тому що у нас не секретарі ради, а якась особа, яка не займається опікою можливості здійснення депутатських повноважень. Тому я наголошую це вам. Я це розглядаю як порушення депутатських повноважень. Тому що у нас пройшов короткий період, нема гострої необхідності розглядати ці питання так швидко,– резюмувала Олена Кісельова.

Нагадаємо, що під час чергового засідання сесії Миколаївської міськради депутатка Олена Кісельова (фракція «Європейська Солідарність») вказала секретарю міськради на пізнє розсилання проєктів рішення сесії, через що депутати не встигають їх вивчити.

Раніше Олена Кісельова зауважила, що Миколаївській міській раді варто уже відходити від практики проведення онлайн-сесій, як це відбувається уже протягом трьох років.