Депутат Кісельова виступила проти голосувань у zoom: Чому посадовці працюють в будівлі, а депутати онлайн?

Голова депутатської комісії з законності Олена Кісельова проти онлайн-сесій, архівне фото МикВісті

Під час чергового засідання Миколаївської міськради, яке відбулось сьогодні, 6 березня, депутатку Олену Кісельову (фракція «Європейська Солідарність»), яка очолює комісію з законності, не допустили до участі через невідповідність підпису в Zoom. Вона зазначає, що її не попереджали про зміни у процедурі підключення. При цьому, вона вважає, що Миколаївській міській раді варто уже відходити від практики проведення онлайн-сесій, як це відбувається уже протягом трьох років.

Про це вона розказала у коментарі кореспонденту «МикВісті».

— Мене не повідомили про те, що змінилась якась концепція підключень. Для деяких людей це «на автоматі», а в мене це викликає інколи складності. Якщо вводяться якісь новації — мабуть, було б коректно, щоб повідомляли, — сказала Олена Кісельова.

Раніше, за її словами, вона могла приєднатися до засідання, використовуючи кімнату очікування, де вказувала своє ім’я. Однак цього разу від неї вимагали одразу персоніфікований вхід, чого вона не захотіла робити через телефон із міркувань безпеки.

Попри кілька спроб і обіцянки пустити її на засідання, цього так і не сталося.

— Мені сказали, що буде інакше під час сесії, ну я кілька разів «билась», мені писали, що мене пустять, але в цілому мене не пустили, поки не завершилась сесія. А після того, як завершилась сесія, ніхто не повідомив. Жодного спілкування з цього приводу немає. В апарат ради я дзвоню, а не вони мені. Є якась чи то проблема з комунікацією, чи зі ставленням до депутатів. Раніше такого не було, — сказала Олена Кісельова.

«Онлайн-засідання — це вже не обґрунтовано»

Скриншот з Zoom-сесії міськради Миколаєва 6 березня

Олена Кісельова критично висловилася щодо онлайн-сесій міськради Миколаєва.

— Або ради не має бути, як мало б статися у 2022 році, коли нас мали припинити у зв’язку зі складом ради (фактично половину міськради складають депутати заборонених партій, — прим.), щоб діяла військова адміністрація. Або ж потрібно організовувати реальні засідання, — сказала Олена Кісельова.

Депутат вважає, що секретар міськради Дмитро Фалько має шукати шляхи для проведення очних сесій із дотриманням норм законодавства.

— Був період, коли онлайн-сесії були обгрунтовані, а зараз, мені здається, що потрібно секретарю ради знаходити якісь рішення, щоб були реальні засідання. А для цього потрібно дотримуватись норм законодавства в частині повідомлення депутатів, надання їм матеріалів і всього іншого. Тобто, потрібно робити роботу, тому що це і є робота. Більш того, тоді виникають реальні якісь дискусії, відпрацювання, а так, на жаль, мені складно. Можливо, іншим зручно, не знаю.

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Вона наголошує, що виконавчі органи працюють «у комфортних умовах», тоді як міськрада як представницький орган фактично відсторонена.

— Я б розуміла б собі, навіть коли в мене сьогодні відрядження, я працюю в іншому регіоні і таке інше, але коли ми говоримо, що сесія, повідомляєте мене за тиждень до сесії, я собі розумію, що я маю прибути і бути на місці, працювати в сесійному залі. З залом розбирайтесь, з системою голосування, де ми проводимо, в підвалі або ні. Будівля міської ради сьогодні працює, в ній працюють люди. І от вони ж якось організують свій робочий день за тих умов, у яких знаходяться. Чому в цій будівлі не можуть бути депутати, або в іншій будівлі міста, і проводити засідання — я не знаю. Якщо чесно, в мене відповіді вже закінчилися якісь розумні. В принципі можна знайти зону комфорту навіть з зовнішньо некомфортного середовища. Є безпекова незрозуміла ситуація, є тривоги, є ракети, «Шахеди» і все інше, але зона комфорту по організації, взаємодії, робочих процесів, вона вже змінилася, — вважає Олена Кісельова.

Раніше повідомлялось, що на засіданні Миколаївської міськради депутати не підтримали три земельні рішення, які стосувалися оренди та зміни орендарів ділянок під автозаправні станції та комерційні об’єкти.

Раніше, у серпні 2023 року, «МикВісті» спілкувалися з головами депутатських фракцій, щоб дізнатися, чи підтримують вони вихід міської ради в очний формат роботи. На думку голів фракцій, це не змінить якість роботи депутатів. Зокрема, таку думку підтримали Артем Ільюк, Ганна Ременнікова та Федір Панченко.

В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходу роботи міськради в очний режим.

Зазначимо, що сесії переважно в онлайн-режимі відбуваються і в облраді. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.

Водночас Віталій Кім привів приклад хоробрості Очакова, який майже щодня потерпає від російських обстрілів, зазначивши, що навіть в таких умовах всі сесії міськрада там проводить офлайн.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міська рада почне проводитиме сесії в очному режимі тоді, коли російські ракети почнуть прилітати по місту після оголошення повітряної тривоги.