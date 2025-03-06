Миколаївська міська рада. Фото: «МикВісті»

На засіданні Миколаївської міськради депутати не підтримали три земельні рішення, які стосувалися оренди та зміни орендарів ділянок під автозаправні станції та комерційні об’єкти.

Про це стало відомо, 6 березня, під час засідання сесії Миколаївської міськради, пишуть «МикВісті».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на засіданні міськради залишилось нерозглянутими 154 земельні питання, всі вони погоджені профільною комісією.

— На минулому засіданні сесії Миколаївської міської ради, яке відбулось 27 лютого 2025 року, було затверджено порядок денний засідання сесії із земельних, бюджетних, та поточних питань. Сьогодні у нас залишилось нерозглянутим 154 земельних питання, всі вони погоджені земельною комісією, — сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Перед пакетним голосуванням депутат Миколаївської міської ради Федір Панченко від партії «Пропозиція» виніс з пакетного голосування за земельні питання три проєкти рішення в окреме голосування.

Ці проєкти рішень Миколаївської міської ради стосуються земельних питань, зокрема:

1. Продовження оренди — для ТОВ «Юв-Інвест» на 5 років щодо земельної ділянки площею 421 кв. м по вул. Привільній, 87в, де розташований магазин з кафетерієм і літнім майданчиком.

2. Заміна орендаря — передача права оренди земельної ділянки площею 3778 кв. м по Херсонському шосе, 16 (автозаправна станція) від ТОВ «Рустель» до ТОВ «Ньюпорт Холдинг».

3. Заміна орендаря — ТОВ «Стандарт-С» втрачає право користування земельною ділянкою площею 768 кв. м по Херсонському шосе, 113, а її орендарем стає ТОВ «Лайк Інвест» (для обслуговування автозаправної станції).

В усіх випадках рішення не набрали достатньої кількості голосів.

В коментарі «МикВісті» депутат Миколаївської міськради Федір Панченко пояснив, чому запропонував винести три земельні питання на окремий розгляд.

— Це процедурне право кожного депутата, тому що не хотів голосувати за ці питання. Маю на це право, а інші проєкти рішення я був готовий підтримати. Тому попросив поставити ці питання на окреме голосування, оскільки не бачу важливість цих питань. В одному з цих проєктів рішення зазначено, що там кафе, але коли відкриваєш карту і дивишся через супутник там видно газові бочки для заправки автомобілем. У мене є думка з цього приводу, я не хочу голосувати за бочки, — сказав Федір Панченко.

Нагадаємо, що мерія Миколаєва хоче відсудити 4 гектари землі, де мали побудувати комунальний ринок. Господарський суд Миколаївської області розглядає кілька справ за позовом міської ради Миколаєва до компанії «Кристмас.» про стягнення боргу за користування землею, а також про повернення ділянки площею 4 гектари до комунальної власності.