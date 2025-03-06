Мерія Миколаєва хоче відсудити 4 гектари землі, де мали побудувати комунальний ринок

Торгівельні павільйони на вулиці 8-а Повздовжня, 2-в, фото МикВісті

Господарський суд Миколаївської області розглядає кілька справ за позовом міської ради Миколаєва до компанії «Кристмас.» про стягнення боргу за користування землею, а також про повернення ділянки площею 4 гектари до комунальної власності.

Про це пишуть «МикВісті», які ознайомились з рішеннями суду по цих справах.

Земельна ділянка по вулиці 8-а Повздовжня, 2-в знаходиться в Інгульському районі Миколаєва на перетині з вулицею Будівельників, недалеко від торгівельного центру «Епіцентр». Раніше там було трамвайне депо №2 комунального підприємства «Миколаївелектротранс». У 2012 році міська рада передала ділянку площею 4 гектари (це більша частина території колишнього депо) в постійне користування іншому комунальному підприємству — «Міське ринкове господарство» з метою реконструкції та обслуговування муніципального ринку з правом укладання договору суперфіцію з товариством з обмеженою відповідальністю «Кристмас.».

Суперфіцій — право користування чужою земельною ділянкою для забудови, окремий вид прав на чужі речі. Особливість суперфіцію полягає в тому, що таке право може відчужуватися землекористувачем або передаватись у порядку спадкування на підставі договору або заповіту, а також дає право землевласнику на прибуток від промислових об'єктів, збудованих на наданій земельній ділянці на умовах суперфіцію.

Інвестиційний договір КП «Міське ринкове господарство» Миколаєва та ТОВ «Кристмас.» уклали на 10 років, він діяв до 6 березня 2024 року. За умовами оренди, ТОВ «Кристмас.» мала побудувати там торгівельні павільйони, третина з яких стала б комунальними.

Торгівельні павільйони на вулиці 8 Повздовжній, 2в, фото МикВісті Торгівельні павільйони на вулиці 8 Повздовжній, 2в, фото МикВісті

Кореспондент «МикВісті» побував на місці, там розташовано десяток торгівельних павільйонів вздовж вулиці Будівельників. Інша частина території знаходиться у занедбаному стані.

Господарський суд Миколаївської області розглядає 3 справи за позовом міськради. Перші дві стосується недоотримання від ТОВ «Кристмас» плати за користування земельною ділянкою у період з 2020 року по березень 2024 року. Мова про 9,1 мільйона гривень. Це пов’язано з введенням в дію нової нормативно-грошової оцінки земель у Миколаєві. Друга справа стосується фактичного безоплатного користування земельною ділянкою з березня по вересень 2024 року, після завершення дії договору суперфіцію, на загальну суму 1,3 мільйона гривень. За поданням Миколаївської міськради Господарський суд арештував активи підприємства з метою забезпечення позову.

4 гектари землі, де мав бути міський ринок в Миколаєві, фото "МикВісті" 4 гектари землі, де мав бути міський ринок в Миколаєві, фото "МикВісті"



Міськрада Миколаєва через суд вимагає від підприємства 9 мільйонів гривень боргу за оренду землі, скриншот з Реєстру судових рішень

Окрім того, міська рада Миколаєва подала третій позов до Господарського суду Миколаївської області, що стосується зобов’язання повернути земельну ділянку шляхом знесення будівель та споруд, скасування державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна.

Компанія "Кристмас." мала побудувати ринок, частина якого мала стати комунальною, фото "МикВісті" Зараз там працюють кілька магазинів уздовж вулиці Будівельників, решта території захаращена, фото "МикВісті"

Міськрада Миколаєва вимагає повернути в комунальну власність 4 гектари землі, де мав бути ринок, скриншот з Реєстру судових рішень

Раніше повідомлялось, що Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає перейменування Ленінського районного суду в Миколаєві.