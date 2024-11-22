«Коли ракети прилітатимуть після сирени», — Сєнкевич про можливість проведення офлайн-сесій міськради

Сесія Миколаївської міської ради. Архівне фото «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що міська рада почне проводитиме сесії в очному режимі тоді, коли російські ракети почнуть прилітати по місту після оголошення повітряної тривоги.

Про це він сказав під час пресконференції 20 листопада, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни міська рада Миколаєва не провела жодної сесії в офлайн-форматі. Починаючи з 24 лютого засідання проводяться виключно в зум-конференціях.

За словами міського голови, сьогодні безпекова ситуація ще не дозволяє депутатам міськради збиратися на сесії в режимі офлайн. Він навів до прикладу російську атаку по Миколаєві ввечері 16 листопада, коли повітряну тривогу оголосили після ракетного удару.

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— Я навчався в Аспені (інститут Аспена, — прим.) з директоркою Макдолальдс в Україні, Чехії та Словакії, і я запитав у неї, коли у Миколаєві відкриють МакДональдс. Вона відповіла: «Коли у вас буде прилітати ракета через деякий час після сирени». Кожен раз, коли до нас прилітає ракета, а вже потім включається сирена, я згадую її слова і думаю, коли ми будемо виходити на сесії. До прикладу, останній такий раз був ввечері, спочатку приліт, а потім лунала сирена, — сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше, у серпні 2023 року, «МикВісті» спілкувалися з головами депутатських фракцій, щоб дізнатися, чи підтримують вони вихід міської ради в очний формат роботи. На думку голів фракцій, це не змінить якість роботи депутатів. Зокрема, таку думку підтримали Артем Ільюк, Ганна Ременнікова та Федір Панченко.

В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходу роботи міськради в очний режим.

Зазначимо, що сесії переважно в онлайн-режимі відбуваються і в облраді. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.

Водночас Віталій Кім привів приклад хоробрості Очакова, який майже щодня потерпає від російських обстрілів, зазначивши, що навіть в таких умовах всі сесії міськрада там проводить офлайн.

Нещодавно заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков розповів, що за весь час повномасштабного вторгнення депутатський корпус Очаківської міської ради проводив лише очні засідання сесій. Депутати збирались навіть в бомбосховищах.