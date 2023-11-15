За весь час повномасштабного вторгнення депутатський корпус Очаківської міської ради проводив лише очні засідання сесій. Депутати збирались навіть в бомбосховищах.

Про це заявив заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков в ефірі телеканала «МАРТ».

Як відомо, Очаків чи не щодня піддається хаотичним обстрілам російських військових з території окупованої Кінбурнської коси. Лише вчора, 14 листопада, внаслідок обстрілу міста було пошкоджено адміністративну будівлю.

При цьому, депутатський корпус міської ради проводить засідання і сесії, і виконкому виключно в офлайн-форматі.

— На території району, ми входимо до Миколаївського району, працює районна військова районна адміністрація. Ми (Очаків, - прим.) не були повністю окуповані, тому в нас не вводилась відповідно до закону військова адміністрація. У нас жодна сесія не проводилась онлайн. В нашій залі або в сховищі сесії проходили офлайн. Депутати всі були завжди присутні, і кворум вдавалось збирати. Ми і зараз так працюємо, — заявив Олексій Васьков.

Наразі з 26 депутатів, включаючи міського голову, в місті постійно присутні 20 людей.

— Вони виїжджають, заїжджають, але коли відбувається пленарне засідання, ми голосуємо вживу. Так само проходять і засідання виконкому. Це була і воля міського голови, і депутатів. Ми показали таким чином нашим мешканцям, що влада є на місці, ми нікуди не ділись. Це такий стимул для мешканців, — додав віцемер.

Варто нагадати, що за відповідний період депутати міської ради Миколаєва не провели жодної сесії в офлайн-форматі. Починаючи з 24 лютого засідання проводяться виключно в зум-конференціях.

На думку голів фракцій, це не змінить якість роботи депутатів. Зокрема, таку думку підтримали Артем Ільюк, Ганна Ременнікова та Федір Панченко.

В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська наголосила на важливості переходу роботи міськради в очний режим.

Аналогічна ситуація і з депутатським корпусом Миколаївської обласної ради. Остання офлайн-сесія пройшла в березні 2023 року, коли депутати мали обрати першого заступника голови обласної ради.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що депутатський корпус обласної ради почне працювати в очному режимі тільки тоді, коли будуть остаточно ухвалені заходи з безпеки та забезпечене місце з укриттям.