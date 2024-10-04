Жителі Очакова зможуть впливати на рішення міської влади через електронні опитування

Стела «Я люблю Очаків» на центральній площі міста. Архівне фото «МикВісті» для ілюстрації

В Очакові хочуть запровадити систему електронних консультацій з громадськістю. Таким чином жителі громади зможуть брати участь в опитуваннях, що стосуються зокрема діяльності місцевої влади.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Очаківської міської ради, пишуть «МикВісті».

Згідно з документом, міська влада хоче затвердити положення про проведення таких консультацій, відповідно до якого, на офіційному порталі міської ради має зʼявитися розділ «Електронні консультації та опитування» з посиланням веб-портал «Е-консультації», де будуть публікуватися опитування щодо рішень місцевого самоврядування громади.

Брати участь в таких консультаціях зможуть усі жителі ОТГ віком від 18 років, які зареєструються на порталі.

В проєкті рішення зазначається, що Е-консультації проводяться з метою:

залучення членів територіальної громади до вирішення та узгодження питань місцевого значення;

надання можливості для вільного доступу членів територіальної громади до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності;

вивчення думки членів територіальної громади щодо діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

визначення оптимальних та ефективних шляхів вирішення питання, формування концептуальних засад міської політики тощо.

«Результати Е-консультацій враховуються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами під час прийняття остаточного рішення з питань консультування і в подальшій їх роботі», — йдеться в документі.

Також Е-консультації можуть проводитися щодо проєктів рішень Міської ради зокрема з таких питань:

що визначають стратегічні пріоритети і завдання розвитку територіальної громади, у тому числі затвердження програм економічного, соціального і культурного розвитку, інших цільових програм, рішень про стан їх виконання;

місцевого бюджету та звітів про його виконання;

встановлення та зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті;

встановлення та зміни місцевих податків та зборів;

запровадження та зміни вартості платних послуг у лікувальних та навчальних закладах.

У січні 2023 року Очаків почав розробляти план відновлення та розвитку громади. Місцева влада запрошувала мешканців надати свої ідеї щодо майбутнього Очакова. Але, за словами віцемера Олексія Васькова, жителі не проявили активності у цьому опитуванні. Загалом, анкета для жителів громади налічувала 17 питань, зокрема про поточну ситуацію у громаді та ключові проблеми та потреби.

Більше про життя у прифронтовому Очакові та бачення майбутнього громади її жителями читайте у статті «МикВісті» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».