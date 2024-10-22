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В Очакові створили громадську раду, яка займатиметься моніторингом діяльності місцевої влади

Стела «Я люблю Очаків» у центрі міста. Архівне фото «МикВісті»Стела «Я люблю Очаків» у центрі міста. Архівне фото «МикВісті»

В Очакові створили громадську раду, яка має допомагати мешканцям брати участь у прийнятті рішень та контролювати діяльність місцевої влади. 

Відповідне рішення виконком Очаківської міської ради затвердив 18 жовтня.

Цей орган, як зазначається в документі, має виступати посередником між громадськістю та міською радою, забезпечуючи врахування думки жителів під час формування місцевої політики.

Як зазначається в рішенні, створення ради ініціювали для активного залучення громадян до вирішення місцевих питань. До складу ради увійшли представники різних громадських організацій та профспілок:

  • Наталія Біжко, яка очолює місцевий центр Червоного Хреста;
  • Любов Лучук — голова профспілкової організації працівників освіти;
  • Альона Павлюченко — голова організації «Волонтери»;
  • Юрій Петренко — представник Спілки ветеранів Афганістану;
  • Анастасія Пустовіт — керівниця профспілкового комітету «Очаківводоканалу».

Громадська рада має брати участь у формуванні рішень міської ради, проводити моніторинг її роботи, та сприяти прозорості в управлінні містом. Вона покликана стати майданчиком для обговорення важливих для очаківців питань та надати можливість містянам висловлювати свої ідеї та пропозиції щодо розвитку міста.

Нагадаємо, що в Очакові хочуть запровадити систему електронних консультацій з громадськістю. Таким чином жителі громади зможуть брати участь в опитуваннях, що стосуються зокрема діяльності місцевої влади.

У січні 2023 року Очаків почав розробляти план відновлення та розвитку громади. Місцева влада запрошувала мешканців надати свої ідеї щодо майбутнього Очакова. Але, за словами віцемера Олексія Васькова, жителі не проявили активності у цьому опитуванні. Загалом, анкета для жителів громади налічувала 17 питань, зокрема про поточну ситуацію у громаді та ключові проблеми та потреби.

Більше про життя у прифронтовому Очакові та бачення майбутнього громади її жителями читайте у статті «МикВісті» «Очаків: чим живе та про що мріє прифронтове місто».

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