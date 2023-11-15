Вчора, 14 листопада, о 09:32 та 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.
Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також вчора, 14 листопада, о 10:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по околиці села Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, війська РФ в понеділок, 13 листопада, завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки постраждали 6 людей
|
«Гроші на ЗСУ» - cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
|
Як повернути кошти, якщо ви дали в борг без застави?Максим Коваль
|
|
Фейсбук, Телеграм, Інстаграм: як медіа Миколаєва працюють в соцмережахКатерина Середа
|
Вчора, 14 листопада, о 09:32 та 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.
Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також вчора, 14 листопада, о 10:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по околиці села Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.
Нагадаємо, війська РФ в понеділок, 13 листопада, завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки постраждали 6 людей