Вчора, 14 листопада, о 09:32 та 10:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.

Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також вчора, 14 листопада, о 10:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по околиці села Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Нагадаємо, війська РФ в понеділок, 13 листопада, завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки постраждали 6 людей