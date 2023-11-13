Війська РФ в понеділок, 13 листопада, завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки постраждали 6 людей.
Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.
Від отриманих поранень загинули двоє місцевих жителів – 62-річна жінка та 45-річний чоловік.
Крім того, ще двох цивільних було доставлено до хірургічного відділення. У 62-річного мешканця травмовано ноги, а у 64-річного – поранення в районі живота.
«Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як задовільний», – йдеться в повідомленні.
Нещодавно, росіяни влучили артилерією в цивільну автівку у передмісті Херсона, в якій двомісячна дівчинка та її рідні поверталися з медогляду. У результаті ворожого обстрілу загинув водій авто, дитина з мамою отримали поранення.
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Війська РФ в понеділок, 13 листопада, завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки постраждали 6 людей.
Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.
Від отриманих поранень загинули двоє місцевих жителів – 62-річна жінка та 45-річний чоловік.
Крім того, ще двох цивільних було доставлено до хірургічного відділення. У 62-річного мешканця травмовано ноги, а у 64-річного – поранення в районі живота.
«Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як задовільний», – йдеться в повідомленні.
Нещодавно, росіяни влучили артилерією в цивільну автівку у передмісті Херсона, в якій двомісячна дівчинка та її рідні поверталися з медогляду. У результаті ворожого обстрілу загинув водій авто, дитина з мамою отримали поранення.