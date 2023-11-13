У понеділок, 13 листопада, росіяни влучили артилерією в цивільну автівку у передмісті Херсона, в якій двомісячна дівчинка та її рідні поверталися з медогляду. У результаті ворожого обстрілу загинув водій авто, дитина з мамою отримали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу автівка загорілася.

За попередніми даними поліції, 64-річний дідусь дитини, який був за кермом, загинув. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент. 36-річну мати у важкому стані доправили до лікарні.

Попередньо, у двомісячної дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови, стан середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.

«Під звуки спецсигналу ювенальні правоохоронці мчать у Херсонську лікарню. На руках — двомісячне дитя», — написав він і опублікував відео.

Як уточнили згодом в Офісі генпрокурора, близько 11:40 російські військові обстріляли дорогу при в’їзді у селище у Херсонському районі. За їхніми даними, мати немовля отримала травматичну ампутацію ніг, а дитину госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.

Нагадаємо, що за минулу добу, 11 листопада, російські війська здійснили 62 обстріли по Херсонщині. Зокрема, 12 разів російські війська били по населених пунктах Херсонської міської територіальної громади.