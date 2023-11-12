Внаслідок обстрілу на території Херсонської громади поранення отримали троє мирних жителів, повідомив голова МВА Херсона Роман Мрочко.
За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, загальна кількість постраждалих в області — чотири людини.
Армія РФ випустила 343 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, СПГ, БПЛА та авіації, 1 з ворожих обстрілів — ракетний.
Так, ворожі снаряди влучили по житлових будинках. також внаслідок обстрілу постраждала бібліотека у Херсоні.
«Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я. На щастя, без жертв» — йдеться у повідомленні Олександра Прокудіна.
Нагадаємо, що вночі, 12 листопада, армія Російської Федерації випустила по Миколаївській області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Разом з тим, росіяни атакували регіон балістичною ракетою «Іскандер-М».
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Внаслідок обстрілу на території Херсонської громади поранення отримали троє мирних жителів, повідомив голова МВА Херсона Роман Мрочко.
За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, загальна кількість постраждалих в області — чотири людини.
Армія РФ випустила 343 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, СПГ, БПЛА та авіації, 1 з ворожих обстрілів — ракетний.
Так, ворожі снаряди влучили по житлових будинках. також внаслідок обстрілу постраждала бібліотека у Херсоні.
«Одне з влучань – по обласній бібліотеці імені Гончара. У будівлі – суттєві руйнування. Також виникла пожежа. Рятувальники більш як півтори години приборкували полум'я. На щастя, без жертв» — йдеться у повідомленні Олександра Прокудіна.
Нагадаємо, що вночі, 12 листопада, армія Російської Федерації випустила по Миколаївській області дві керовані авіаційні ракети Х-59. Разом з тим, росіяни атакували регіон балістичною ракетою «Іскандер-М».