В Очакові створили комісію для оцінки стану зелених насаджень. Архівне фото: «МикВісті»

В Очакові створили комісію для огляду стану дерев у місті, які потрібно видалити зокрема через їх аварійний стан.

Відповідне рішення прийняли 13 вересня на засіданні виконавчого комітету Очаківської міської ради.

Комісію очолює заступник міського голови Олексій Васьков. До неї також увійшли представники житлово-комунального господарства, депутат міської ради та інспектор з охорони навколишнього середовища.

Упродовж п’яти днів комісія проведе обстеження дерев за вказаними адресами і складе акти на ті, що підлягають видаленню. Комісія визначить, які дерева потребують видалення, а також оцінить їх відновну вартість.

Незаконна вирубка дерев у Миколаєві

В Інгульському районі Миколаєва 10 вересня 2024 року по вулиці Космонавтів почали пиляти платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. В екоінспекції повідомили, що порушникам загрожує штраф у розмірі 510 гривень. Це не зупинило забудовників і 12 вересня на цій алеї продовжили знищувати дерева.

Представники поліції, які приїхали на місце порубки дерев, проте не склали протокол. Виконуючий обов’язки першого заступника начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк повідомив, що роботи проведені без жодних дозвільних документів.

Також міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Також депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Зазначимо, що нещодавно комісія обласної ради з питань екології, після консультацій з Департаментом ЖКГ Миколаєва та Державною екологічно інспекцією рекомендувала міській владі запровадити мораторій на омолоджувальну обрізку дерев у місті.