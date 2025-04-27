«Знов гарячі пиріжки», — депутат Кісельова про «традицію» секретаря Фалька розсилати документи на вечір перед сесією

Голова депутатської комісії з законності Олена Кісельова, архівне фото МикВісті

Під час чергового засідання сесії Миколаївської міськради депутатка Олена Кісельова (фракція «Європейська Солідарність») вказала секретарю міськради на пізнє розсилання проєктів рішення сесії, через що депутати не встигають їх вивчити.

Про це стало відомо на засіданні сесії у четвер, 24 квітня, повідомляють «МикВісті».

— У мене головне зауваження знову до Дмитра Фалька (секретар міськради Дмитро Фалько, — прим.). Чому навіть ті питання, які включені до порядку денного не можуть бути розіслані депутатам трохи раніше, як це передбачено чинним законодавством? Знову це, як гарячі пиріжки. Це вже традиція нашої каденції, — зауважила вона.

ЇЇ підтримав депутат Юрій Степанець. Він зазначив, що проблема скоріш в тому, що постійні депутатські комісії збираються прямо напередодні сесії.

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— Це питання не стільки до секретаріату, скільки до роботи комісій. Чому комісії скликаються за день до сесії. Можливо комісії могли б скликатися раніше і розглядати питання. Скоріше в цьому проблема, — додав він.

Однак секретар міськради Дмитро Фалько зауважив, що з комісіями буває складно і не завжди збирається кворум, також іноді не вистачає часу на розгляд всіх питань

— У нас тільки вчора відбулася земельна комісія. Також тільки вчора (23 квітня, — прим.) відбулась бюджетна комісія. Тому більшість питань вже були розглянуті нашими профільними комісіями майже напередодні того, як вони були розіслані. Стосовно часткового надсилання проєктів рішень, то багато хто з депутатів проти цього механізму, тому що вони плутаються і не можуть розібратися, — сказав він

В свою чергу мер міста Олександр Сєнкевич запропонував розсилати депутатам порядок денний навіть з тими питаннями, які ще не розглядались на постійних комісіях, але біля цих питань робити помітки, що вони можуть не потрапити на сесію.

Раніше Олена Кісельова зауважила, що Миколаївській міській раді варто уже відходити від практики проведення онлайн-сесій, як це відбувається уже протягом трьох років.

Нагадаємо, що у Миколаєві депутати міськради не змогли ухвалити рішення про продаж через аукціон 114 об’єктів комунального майна.

Також за рішенням сесії у Миколаєві виділили 14,5 гектарів землі Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області для розміщення та обслуговування тренінгового центру.