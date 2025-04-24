У Миколаєві виділили 14,5 га землі для навчального центру Нацполіції

У Миколаєві виділили землю під тренінговий центр Нацполіції. Фото: УНІАН

У Миколаєві виділили 14,5 гектарів землі Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області для розміщення та обслуговування тренінгового центру.

Відповідний проєкт рішення затвердили на засіданні сесії Миколаївської міської ради у четвер, 24 квітня.

Територія загальною площею 14.5345 гектарів знаходиться у Центральному районі міста на забудованій земельній ділянці.

Депутати підтримали передачу землі. За рішенням сесії Нацполіція має звернутися до державного кадастрового реєстратора із заявою та внести зміни до інформації про земельну ділянку. Також зазначається, що власник землі має забезпечити доступ для прокладання, ремонту та обслуговування інженерних мереж, що проходять через ділянку.

Результати голосування. Скриншот з відео.

Нагадаємо, що депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко розкритикував забудовника житлового будинку в мікрорайоні Північний, який бере участь у міській програмі забезпечення молоді житлом. Попри те, що будівництво триває кілька років, об’єкт досі не зданий.