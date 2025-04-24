  • четвер

    24 квітня, 2025

  • 26.5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 26.5° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві виділили 14,5 га землі для навчального центру Нацполіції

У Миколаєві виділили землю під тренінговий центр Нацполіції. Фото: УНІАНУ Миколаєві виділили землю під тренінговий центр Нацполіції. Фото: УНІАН

У Миколаєві виділили 14,5 гектарів землі Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській області для розміщення та обслуговування тренінгового центру.

Відповідний проєкт рішення затвердили на засіданні сесії Миколаївської міської ради у четвер, 24 квітня.

Територія загальною площею 14.5345 гектарів знаходиться у Центральному районі міста на забудованій земельній ділянці.

Депутати підтримали передачу землі. За рішенням сесії Нацполіція має звернутися до державного кадастрового реєстратора із заявою та внести зміни до інформації про земельну ділянку. Також зазначається, що власник землі має забезпечити доступ для прокладання, ремонту та обслуговування інженерних мереж, що проходять через ділянку.

Результати голосування. Скриншот з відео.Результати голосування. Скриншот з відео.

Нагадаємо, що депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко розкритикував забудовника житлового будинку в мікрорайоні Північний, який бере участь у міській програмі забезпечення молоді житлом. Попри те, що будівництво триває кілька років, об’єкт досі не зданий.

Останні новини про: Земля

Бюджет Одеси у 2024 році отримав понад ₴835 млн від плати за землю та її продажу
Президент Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Правоохоронці затримали посадовця геокадастру Херсонщини за підозрою у махінаціях із землею
Реклама

Читайте також:

новини

«Що хочуть, те й роблять»: у Миколаєві мешканці обурені вирубкою дерев на Соборній

Світлана Іванченко
новини

Миколаївська міськрада додатково виділить ₴7 млн на підтримку культури: що фінансуватимуть

Аліна Квітко
новини

«Що йому заважає?»: депутат Панченко розкритикував забудовника за затримки з передачею квартир молодим сім’ям у Миколаєві

Світлана Іванченко
новини

Штат мерії Миколаєва збільшують на 15 посадовців — це потрібно для нового ЦНАПу

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві за три місяці зібрали майже ₴1 млн штрафів за паркування

Аліна Квітко

Останні новини про: Земля

Правоохоронці затримали посадовця геокадастру Херсонщини за підозрою у махінаціях із землею
Президент Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Бюджет Одеси у 2024 році отримав понад ₴835 млн від плати за землю та її продажу

Миколаївська міськрада додатково виділить ₴7 млн на підтримку культури: що фінансуватимуть

Панченко розкритикував забудовника за затримки з передачею квартир молодим сім’ям у Миколаєві

«Що хочуть, те й роблять»: у Миколаєві мешканці обурені вирубкою дерев на Соборній

Світлана Іванченко

Головне сьогодні