«Що йому заважає?»: депутат Панченко розкритикував забудовника за затримки з передачею квартир молодим сім’ям у Миколаєві

Мікрорайон «Північний». Фото: Агенція нерухомості oksagen.ua

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Федір Панченко розкритикував забудовника житлового будинку в мікрорайоні Північний, який бере участь у міській програмі забезпечення молоді житлом. Попри те, що будівництво триває кілька років, об’єкт досі не зданий.

Критика пролунала на засіданні постійної комісії з питань економічної та інвестиційної політики Миколаївської міської ради, під час якого звітував начальник Миколаївського регіонального управління Держмолодьжитла Василь Федорончук, пишуть «МикВісті».

За його словами, торік на програму виділили з міського бюджету 14,7 мільйона гривень з загального фонду та 9,7 мільйона гривень — зі спеціального. Видали вісім пільгових кредитів на загальну суму понад 17 мільйонів гривень. Молоді родини за рахунок пільгового кредиту придбали 587 квадратних метрів житла.

Федорончук зазначив, що, ступінь готовності будинку для молодих родин в мікрорайоні Північний — 91%, а введення в експлуатацію запланували на третій квартал 2025 року. Із 72 квартир вже 57 придбали молоді родини, серед яких: 5 сімей учасників бойових дій, 5 — багатодітних родин, 6 — військовослужбовців, 13 — правоохоронців, 4 — медиків, 4 — педагогів, 12 — працівників бюджетної сфери, 8 — інші категорії.

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Утім, голова комісії Федір Панченко розкритикував забудовника за затягування термінів.

— Забудовник отримав кошти, продано 57 квартир з 72, при добросовісному будівництві повинна бути повністю закінчена будівля, і з благоустроєм, і з усім. Ми збиралися з вами два роки тому, ви зачитали скільки там таких чутливих сімей, скільки там людей, які достойні отримати своє житло, а їм затримали видачу житла на скільки? На 3-4 роки? Що йому заважає?, — запитав Федір Панченко.

Він зазначив, що затримки не можна виправдовувати війною.

— Там недобросовісний забудовник. Що в нього постійно трапляється? Зараз він в третьому кварталі знову перенесе строки, скаже, що в нього чогось не вистачає. І які у нас варіанти, які санкції до нього можуть бути застосовані?, — запитав Федір Панченко.

У відповідь Федорончук пояснив, що причиною затримки стала експертиза газової документації, що тривала через оновлення нормативів.

— Робота проводиться. Вони зацікавлені, щоб швидше його здати. Ви ж самі розумієте, що тримати будинок і обслуговувати його для будівельників — це великі затрати. Вони цього не хочуть. Вільні квартири не купують, не має покупця, який на первинному ринку купив би, — апелював Василь Федорончук.

За його словами, компанія також власним коштом розробила документацію, проклала інженерні комунікації, зокрема водогін і каналізацію. Однак це не переконало депутата.

— Якщо він для своїх проектів підтягнув якісь комунікації, яка вина наша або тих людей, які придбали квартири? Коли закінчать будівництво? У вас є дата, за яку ви можете відповідати?, — запитав Федір Панченко. — Сподіваюсь в третьому кварталі буде введене в експлуатацію, — відповів Василь Федорончук. — Сподіваємося вже чотири роки сподіваємось. За яку дату ви можете відповідати?, — сказав Федір Панченко. — Я можу відповідати за наших кандидатів та реалізацію програми, за будівництво — будівельники можуть сказати, — відповів Василь Федорончук. — Вони, як потрапили на це будівництво?, — запитав Федір Панченко.

За словами, Федорончук підрядник визначений на рівні державної програми.

— Їх визначив Кабмін? І вам спустив постанову Кабміну, що він визначає, що у Миколаєві будівлю, яка буде приймати участь у цій програмі, будує саме цей підрядник?, — уточнив голова комісії. — Постанови, укази Президента, все це було, — відповів Василь Федорончук.

Ця відповідь не задовольнила голову комісії, і він попросив показати відповідні документи.

— Я до вас зайду і покажете мені Указ президента, де він визначає підрядника для об'єкта, — сказав Федір Панченко.

Але все ж таки депутати прийняли звіт до відома.

Нагадаємо, що за три роки війни з черги на отримання пільгової іпотеки на житло для молодих громадян в Миколаєві вибуло 156 сімей.