За час повномасштабної війни 156 миколаївських сімей втратили право на пільгову іпотеку
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- Аліна Квітко
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20:55, 22 грудня, 2024
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За три роки війни з черги на отримання пільгової іпотеки на житло для молодих громадян в Миколаєві вибуло 156 сімей.
Про це стало відомо, у четвер, 19 грудня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».
Депутати міської ради внесли зміни до програми забезпечення молодих сімей та одиноких громадян житлом на 2018-2026 рік. Тепер скористатися цією програмою можуть не тільки молоді сім’ї, а й громадяни віком до 40 років.
Директор департаменту архітектури та містобудування Євген Поляков зазначив, що розширення програми пільгової іпотеки спрямоване на те, щоб допомогти молодим людям залишитися в Миколаєві, забезпечивши їх доступним житлом.
— Війна поставила і наше місто перед новими викликами. Багато людей виїхали з міста, а ця програма дозволяє забезпечувати людей з житлом в Миколаєві. Інші міста, зокрема Львів і Харків, також внесли зміни в аналогічні програми, щоб більше людей могли залишитися у своїх містах, оскільки житло є головним питанням для їхнього проживання, – сказав він.
Керівник Миколаївського регіонального управління Держмолодьжитла Василь Федорончук повідомив, що 156 сімей вибули з черги через нездатність скористатися програмою пільгового кредитування протягом війни. Тепер ці родини отримають нову можливість для отримання пільгової іпотеки.
— Це стосується не тільки молодих сімей, а й осіб, які потребують поліпшення житлових умов. За три роки війни 156 сімей не скористалися своїм правом, і ми хочемо дати їм новий шанс отримати пільгову іпотеку, – підсумував він.
Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, які живуть в орендованому житлі в Миколаєві, зможуть отримати фінансову допомогу.
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