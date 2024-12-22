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За час повномасштабної війни 156 миколаївських сімей втратили право на пільгову іпотеку

156 сімей у Миколаєві вибули з черги на пільгову іпотеку через війну: в міськраді розширили програму. Фото: архів «МикВісті»156 сімей у Миколаєві вибули з черги на пільгову іпотеку через війну: в міськраді розширили програму. Фото: архів «МикВісті»

За три роки війни з черги на отримання пільгової іпотеки на житло для молодих громадян в Миколаєві вибуло 156 сімей. 

Про це стало відомо, у четвер, 19 грудня, під час засідання сесії Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті». 

Депутати міської ради внесли зміни до програми забезпечення молодих сімей та одиноких громадян житлом на 2018-2026 рік. Тепер скористатися цією програмою можуть не тільки молоді сім’ї, а й громадяни віком до 40 років.

Директор департаменту архітектури та містобудування Євген Поляков зазначив, що розширення програми пільгової іпотеки спрямоване на те, щоб допомогти молодим людям залишитися в Миколаєві, забезпечивши їх доступним житлом.

— Війна поставила і наше місто перед новими викликами. Багато людей виїхали з міста, а ця програма дозволяє забезпечувати людей з житлом в Миколаєві. Інші міста, зокрема Львів і Харків, також внесли зміни в аналогічні програми, щоб більше людей могли залишитися у своїх містах, оскільки житло є головним питанням для їхнього проживання, – сказав він.

Керівник Миколаївського регіонального управління Держмолодьжитла Василь Федорончук повідомив, що 156 сімей вибули з черги через нездатність скористатися програмою пільгового кредитування протягом війни. Тепер ці родини отримають нову можливість для отримання пільгової іпотеки.

— Це стосується не тільки молодих сімей, а й осіб, які потребують поліпшення житлових умов. За три роки війни 156 сімей не скористалися своїм правом, і ми хочемо дати їм новий шанс отримати пільгову іпотеку, – підсумував він.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи, які живуть в орендованому житлі в Миколаєві, зможуть отримати фінансову допомогу. 

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