Алексєєв просить Сєнкевича дати йому слово на сесії міськради перед голосуванням за пляж на Намиві

Концерт, організований Миколаївським музикантом Володимиром Алексєєвим на пляжі «Стрелка». Фото: Facebook

Миколаївський музикант і підприємець Володимир Алексєєв звернувся до мера з проханням надати йому слово на сесії міськради 29 травня — щоб особисто захистити проєкт створення літньої зони відпочинку та концертного майданчика на Намиві.

Відповідне відеозвернення він записав після публікації «МикВісті» про те, що ввечері 28 травня, напередодні сесії депутатам розіслали лист від антикорупційного департаменту з рекомендацією не голосувати за виділення ФОП Алексєєв цю ділянку.

— Сьогодні ввечері мені стало відомо, що Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції всім депутатам розіслав листа, де, якщо коротко, рекомендовано не давати ФОП Володимиру Алексєєву цю землю на Намиві, — сказав Володимир Алексєєв у відеозверненні, записаному прямо на місці майбутньої локації.

Через це, за словами музиканта, він вирішив публічно звернутися до міського голови, оскільки вже не має часу готувати офіційні листи. Він попросив дати йому можливість особисто відповісти на всі запитання, які можуть виникнути під час розгляду проєкту.

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— Завтра, під час сесії, коли розглядатиметься це питання, я готовий особисто долучитися й відповісти на всі запитання депутатів — що саме я планую зробити, як до цього ставляться мешканці будинку навпроти, і чому цей простір важливий для Миколаєва та Намива. Раніше, ще до війни, підприємці мали можливість захищати свої ініціативи напряму на сесіях. Тож звертаюся до пана мера і депутатів — дайте мені можливість представити цей проєкт особисто. А вже після цього — ухвалюйте рішення. Дякую за увагу, — сказав Володимир Алексєєв.

У листі, розісланому 28 травня, йдеться про ризики непрозорості та потенційних корупційних зловживаннях, які, на думку департаменту, можуть виникнути у разі підтримки відповідного проєкту рішення без проведення відкритого конкурсу.

Володимир Алексєєв зазначає, що йдеться про ділянку, де він планує створити літню зону відпочинку з невеликою сценою, фортепіано, гірляндами й місцем для пересувних конструкцій.

— Місяць тому я запропонував на березі Намиву, на оцьому от пустирі, зробити громадський простір, облаштувати, зробити невелику сцену, поставити фортепіано, поставити гірлянди і простих 50 метрів для сервітуту на пересувні споруди, для того, щоб вести підприємницьку діяльність, щоб утримувати цей громадський простір, який я тут планував зробити. Це все за власний кошт, не за бюджетні, не за грантові, за власний, — пояснив він.

Слід зазначити, що раніше Миколаївська міська рада не дозволила Алексєєву розмістити тимчасові споруди у на березі Південного Бугу. За ініціативи депутата Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександра Берези це питання було виключене з «земельного пакета».