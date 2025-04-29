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На Намиві в Миколаєві хочуть створити культурний простір з фортепіано і кавою просто неба

У Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію територіїУ Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію території

Миколаївський музикант і волонтер Володимир Алексєєв планує створити на Намиві відкритий культурний простір — із живою музикою, вечірніми заходами, дитячими майстер-класами та мінімальними зручностями. Для цього він просить у міста дозвіл на розміщення тимчасових конструкцій.

Відповідне питання з голосу винесуть на продовження засідання сесії Миколаївської міськради 29 квітня, пишуть «МикВісті».

Як розповів Володимир Алексєєв на майданчику з’явиться сцена, фортепіано, локації для майстер-класів, а також кілька тимчасових споруд з кавою, легкими напоями, базовими стравами та туалетом.

— В планах спроба зробити на березі Намиву культурне місце з якісною живою музикою. Буде живе фортепіано на заході сонця. Невеличка сцена. Літні музичні і творчі заходи, дитячі майстер-класи для дітей намиву.  Це варіанти загальної візуалізації благоустрою території з зірками і без, вдень і ввечері. Жодної бетонованої конструкції. Навіть стовпи для гірлянд — і ті пересуванні за рахунок камʼяних основ, — сказав він.

За словами автора ідеї, це не ресторан і не генделик, а простий ярмарковий формат, що дозволить утримувати територію в належному стані. Загальна площа простору — 50 метрів квадратних. Усі споруди будуть без фундаменту, сезонні, за типом літнього ярмарку.

У Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію територіїУ Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію території
У Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію територіїУ Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію території

— Я вже 5 років живу на Намиві. Тут переважно — генделики, шансон і не дуже приємна атмосфера. Є ділянка, яка нікому не потрібна. Я давно думав облагородити її, зробити місце з музикою, подіями, комфортом. Але все, що робиться без нагляду — розламується. Щоб щось гарне існувало — потрібно охороняти. А для цього потрібні кошти. Я не є ресторатором, але коли проводжу концерти — люди завжди просять каву, щось попити чи поїсти. Це не бізнес, а спосіб забезпечити охорону і підтримку території в нормальному стані, — пояснює Володимир Алексєєв.

Проєкт рішення, який депутати мають розглянути на сесії, передбачає надання підприємцю Володимиру Алексєєву строкового сервітуту на 1 рік із можливістю автоматичного поновлення ще на 4 роки. Йдеться про розміщення 4 тимчасових споруд по вул. Лазурній, навпроти будинку №40.

У Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію територіїУ Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію території
У Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію територіїУ Миколаєві на Намиві з’явиться простір із музикою та майстер-класами. Проєкт благоустрію території

Нагадаємо, що на Центральному ринку у Миколаєві вирішили демонтувати ще два торгівельні кіоски. Вони розташовані поблизу магазину по проспекту Центральному, 25-а.

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