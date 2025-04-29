Депутат «Пропозиції» не дозволив «пакетно» погодити пляж раднику Кіма: Рішення провалили

Позаштатний радник голови ОВА з питань культури Володимир Алексєєв та співголова партії «Пропозиція», мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Миколаївська міська рада не дозволила ФОП Володимиру Алексєєву розмістити тимчасові споруди у на березі Південного Бугу навпроти будинку по вулиці Лазурна, 40 у Заводському районі.

За ініціативи депутата Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександра Берези це питання було виключене з «земельного пакета», – повідомляє кореспондент «МикВісті» за підсумками пленарного засідання сесії 29 квітня.

Окрім підприємництва та волонтерства Володимир Алексєєв також є позаштатним радником з Голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. На цій громадській посаді він опікується питаннями культури.

Позаштатний радник голови ОВА з питань культури Володимир Алексєєв та Віталій Кім

— Я проголосував за включення цього питання в порядок денний, але не підтримую його у такому вигляді. Прошу голосувати окремо щодо сервітуту для ФОП Алексєєва, — сказав Олександр Береза.

Під час окремого розгляду питання не набрало достатньої кількості голосів: 27 — за, 1 — проти, 5 — утрималися. Для прийняття рішення не вистачило одного голосу.

Розробником проєкту рішень був головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Він поза чергою «провів» це питання через земельну комісію, а міський голова Олександр Сєнкевич вніс його у порядок денний з голосу. Пропонувалося надати сервітут (право обмеженого користування земельною ділянкою, - прим.) терміном на 1 рік з можливістю поновлення на 4 роки без необхідності повторного звернення до міськради.

У коментарі «МикВісті» Володимир Алексєєв пояснював, що має намір створити на Намиві відкритий простір із музикою, майстер-класами та кавою.

— Буде живе фортепіано на заході сонця. Невеличка сцена. Літні музичні й творчі заходи, дитячі майстер-класи для дітей намиву. Це варіанти загальної візуалізації благоустрою території з зірками та без, вдень і ввечері. Жодної бетонованої конструкції. Навіть стовпи для гірлянд — й ті пересувні, — сказав Володимир Алексєєв.

Під час цього ж пленарного засідання депутат Артем Ільюк (колишня фракція «Опозиційна платформа — За життя») закликав депутатів голосувати за земельні рішення «пакетно», а усі обговорення та вирішення спірних моментів по конкретних питаннях, залишати на етапі досесійного розгляду на депутатських комісіях.

Раніше повідомлялось, що міська рада Миколаєва передумала дозволяти Кісельовій вивчати земельні питання та повернула їх на сесію.



