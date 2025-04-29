Ільюк закликав дотримуватися традицій Партії регіонів, голосуючи за землю пакетами: «Це була моя ідея, керівника фракції тієї партії»

Артем Ільюк каже, що це він придумав об‘єднувати сесійні питання в пакети, ще коли очолював фракцію Партії регіонів, архівне фото пресслужби політика

Позафракційний депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк, який був обраний від забороненої «Опозиційної платформи — за життя», виступив на захист підходу, аби земельні питання на сесіях розглядати «пакетно», а усі обговорення та вирішення спірних моментів по конкретних питаннях, залишати на етапі досесійного розгляду на депутатських комісіях.

За його словами, об’єднувати питання в «пакети» було його ідеєю, ще коли він очолював фракцію «Партії регіонів» у міськраді два скликання тому, пишуть «МикВісті».

Обговорення цього питання відбулось під час засідання сесії Миколаївської міської ради сьогодні, 29 квітня. Зокрема, обговорюючи порядок денний засідання, за ініціативи представниці «Слуги народу» Олени Нестеренко на розгляд повернули кілька питань, які до цього виключили для додаткового вивчення на прохання депутатки від «Європейської солідарності» Олени Кісельової.

Через це відбувся конфлікт між Оленою Кісельовою, міським головою Олександром Сєнкевичем та секретарем ради Дмитром Фальком, якого Кісельова звинуватила у намаганні монополізувати владу, ігноруючи думку окремих депутатів, позиція яких відрізняється від більшості.

— Я пам’ятаю сесії, коли пакетами голосували по 3 - 4 дні. Я як колись керівник фракції тієї партії, що ви згадали («Партія регіонів», - прим.), це моя пропозиція була вивчати питання до сесії та голосувати пакетами, щоб не перетворювати якраз на те, що у нас дві сесії підряд виходить. Тому що по три - чотири дні йшли сесії, і кожен депутат тягнув на себе якісь питання. Це була моя ініціатива, яка до сих пір живе, пакетне голосування, насправді. Комусь подобається, комусь ні, але це була моя ідея, - сказав Артем Ільюк.

Його підтримав Олександр Сєнкевич який заявив про корупційні ризики, пов’язані з такими «вивченнями», для яких депутати «знімають» питання з розгляду сесії.

— Те, що сьогодні наговорила Олена Василівна, це просто нівелює роботу депутатів комісії. І те, що сьогодні сказала Олена Нестеренко, що була проведена робота, представники всіх фракцій присутні на всіх комісіях, участь депутатів не обмежуються, депутати, які не є членами комісії, можуть брати участь у засіданні комісії, висловлювати свою думку, але не можуть брати участь у голосуванні. Далі, якщо у них є окремі питання по окремих рішеннях, вони можуть їх виносити в сесійну залу, брати на опрацювання. Олена Василівна сказала, що ось вносяться ці питання, в яких можуть бути якісь ризики. Зняття питань з сесії теж несуть в собі великі корупційні ризики. Такі є історичні приклади в Україні, коли деякі депутати, вимагаючи від якихось людей гроші за те, щоб пройшло голосування, періодично знімають проекти рішень з сесії, беруть їх на вивчення, і роблять це велику кількість часу. Якщо окремі є питання у депутатів, якщо у вас є пропозиції щодо негативного голосування, зараз створимо пакет, проголосуємо негативно, зверніться до депутатів, і це рішення буде не прийнято і буде розглядатись місяць на наступну сесію, - сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що міська рада Миколаєва передумала дозволяти Кісельовій вивчати земельні питання та повернула їх на сесію.