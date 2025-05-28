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Антикорупційний департамент Миколаєва просить депутатів не давати музиканту Алексєєву пляж на Намиві

Проєкт благоустрою території на пляжіПроєкт благоустрою території на пляжі

Антикорупційний департамент мерії Миколаєва просить депутатів міськради не підтримувати проєкт рішення про передачу пляжу на Намиві в оренду підприємцю, музиканту Володимиру Алексєєву. Йдеться про проєкт укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту на земельну ділянку по вулиці Лазурній, навпроти будинку №40, у Заводському районі, який винесено на розгляд найближчої сесії міськради.

Відповідний лист, який є у розпорядженні редакції «МикВісті», депутатам розіслали сьогодні ввечері, 28 травня. 

Лист антикорупційного департаменту Миколаївської міської радиЛист антикорупційного департаменту Миколаївської міської ради
Лист антикорупційного департаменту Миколаївської міської радиЛист антикорупційного департаменту Миколаївської міської ради
Лист антикорупційного департаменту Миколаївської міської радиЛист антикорупційного департаменту Миколаївської міської ради

У зверненні фахівці департаменту наголосили на ризиках непрозорості та потенційних корупційних зловживаннях у разі ухвалення такого рішення без проведення відкритого конкурсу.

«Формулювання про передачу земельної ділянки конкретній індивідуально визначеній особі без проведення конкурсу є застосуванням непрозорого порядку за договором про встановлення особистого строкового сервітуту, що стимулює корупційні домовленості між розпорядником земель та особою, яка бажає отримати їх в користування», — йдеться у листі, підписаному в.о. директора департаменту Віталієм Ярошенком.

Також у листі посилаються на аналітичний огляд НАЗК «Земельна корупція: ТОП-30 корупційних ризиків», де підкреслюються ключові проблеми у сфері управління землею: слабке нормативне регулювання, відсутність дієвих механізмів контролю та дискреційні повноваження місцевої влади.

«Відкритість — це дієвий механізм запобігання корупційним зловживанням та можливість попередження порушень прав людей у сфері землеволодіння та землекористування», — зазначається у зверненні.

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Антикорупційний департамент наполегливо рекомендує проводити земельні торги, навіть якщо закон дозволяє виключення:

«Вважаємо неможливим прийняття рішення про надання земельної ділянки в оренду у позаконкурентному порядку».

На завершення, антикорупційний департамент наполегливо рекомендує надалі розглядати подібні проєкти виключно за умов конкуренції, аби максимально збільшити економічну вигідність для громади.

«Пропонуємо в подальшому під час розгляду проєктів рішень у сфері земельних відносин, враховувати необхідність забезпечення проведення конкурсу для збільшення економічної вигідності умов укладення договорів оренди земельних ділянок», — йдеться у листі.

Слід зазначити, що раніше Миколаївська міська рада не дозволила Алексєєву розмістити тимчасові споруди у на березі Південного Бугу. За ініціативи депутата Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександра Берези це питання було виключене з «земельного пакета».

Нагадаємо, що Володимир Алексєєв планує створити на Намиві відкритий культурний простір — із живою музикою, вечірніми заходами, дитячими майстер-класами та мінімальними зручностями. Для цього він просить у міста дозвіл на розміщення тимчасових конструкцій.

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