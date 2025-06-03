Міськрада Миколаєва вдруге «провалила» облаштування пляжу на Намиві радником Кіма й музикантом Алексєєвим

Володимир Зеленський нагороджує Володимира Алексєєва з нагоди Міжнародного дня волонтера. Фото: Знімок з відео Офісу Президента України, 4 грудня, 2024

Миколаївська міська рада вдруге не підтримала питання облаштування культурно-дозвільної зони підприємцем Володимиром Алексєєвим, який є позаштатним радником Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації.

Відповідне рішення депутати розглядали сьогодні, 3 червня, під час чергового онлайн-засідання Миколаївської міської ради, повідомляє кореспондент «МикВісті».

На території пляжу у Заводському районі Миколаєва підприємець планував створити простір для відпочинку та організації концертів.

Проєкт благоустрою території на пляжі «Намив».

Перед голосуванням мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував об’єднати усі земельні проєкти рішень у пакет, в тому числі дане питання.

— На минулому засіданні сесії, яка відбулась 29 травня, було затверджено порядок денний з земельних, бюджетних та поточних питань. Залишились земельні питання. У нас відбувались великі дискусії, як наслідок цього депутати почали відключатись і сесія перестала бути повноважною. Залишись не розглянутими 52 земельних питання, всі вони погоджені земельною комісією. За цей час з ними можна було повторно ознайомитись. Я пропоную сформувати їх в пакет і винести на голосування, — сказав перед голосуванням Олександр Сєнкевич.

Проте позафракційний депутат Євген Прудник (обраний від «Опозиційної платформи «За життя») попросив не включати у пакет проєкт рішення, що стосувався сервітуту на пляж по вулиці Лазурній, навпроти будинку №40 у мікрорайоні «Намив».

Євген Прудник, депутат міськради Миколаєва, який ініціював виключення питання пляжу з земельного пакету. Фото: знімок трансляції сесії

У підсумку земельні питання, об’єднані у пакет були підтримані міськрадою, а проєкт-рішення з облаштування пляжу не набрав голосів. На його підтримку проголосували лише 22 депутати, 6 — «утримались». Рішення вдруге не було підтримано, тому його розгляд вже з третьої спроби буде перенесений попередньо на кінець червня або початок липня.

— Рішення не прийнято. Ну що, на жаль. Нда.., — прокоментував підсумки голосування Олександр Сєнкевич.

За інформацією джерела «МикВісті» в апараті міськради утримались від голосування 6 депутатів, з них 1 обраний від «Партії Шарія», 5 від «Опозиційної платформи «За життя», а саме:

Микола Карцев

Ірина Бойченко

Валерій Дашевський

Олександр Мєдвєдєв

Євген Прудник

Владлена Транська

Цікаво, що усі вищенаведені депутати голосували «за» дане питання на попередній сесії 29 квітня.

Нагадаємо, 29 травня, під час попередньої сесії, це питання також не було розглянуто — депутати не дійшли до нього через втрату кворуму. Напередодні, 28 травня, антикорупційний департамент міськради розіслав депутатам лист із рекомендацією не голосувати за виділення цієї ділянки ФОП Алексєєву.

У відповідь Володимир Алексєєв звернувся до міського голови з проханням дати йому слово на сесії 29 травня, щоб особисто захистити проєкт. Проте на продовженому засіданні 3 червня він був відсутній.

​​Слід зазначити, що 29 квітня Миколаївська міська рада не дозволила Алексєєву розмістити тимчасові споруди у на березі Південного Бугу. За ініціативи депутата Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександра Берези це питання було виключене з «земельного пакета».

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у 2024 році нагородив відзнакою «Золоте серце» Володимира Алексєєва за його внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.