Міськрада Миколаєва вдруге «провалила» облаштування пляжу на Намиві радником Кіма й музикантом Алексєєвим
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- Аліна Квітко
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13:42, 03 червня, 2025
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Миколаївська міська рада вдруге не підтримала питання облаштування культурно-дозвільної зони підприємцем Володимиром Алексєєвим, який є позаштатним радником Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації.
Відповідне рішення депутати розглядали сьогодні, 3 червня, під час чергового онлайн-засідання Миколаївської міської ради, повідомляє кореспондент «МикВісті».
На території пляжу у Заводському районі Миколаєва підприємець планував створити простір для відпочинку та організації концертів.
Перед голосуванням мер Миколаєва Олександр Сєнкевич запропонував об’єднати усі земельні проєкти рішень у пакет, в тому числі дане питання.
— На минулому засіданні сесії, яка відбулась 29 травня, було затверджено порядок денний з земельних, бюджетних та поточних питань. Залишились земельні питання. У нас відбувались великі дискусії, як наслідок цього депутати почали відключатись і сесія перестала бути повноважною. Залишись не розглянутими 52 земельних питання, всі вони погоджені земельною комісією. За цей час з ними можна було повторно ознайомитись. Я пропоную сформувати їх в пакет і винести на голосування, — сказав перед голосуванням Олександр Сєнкевич.
Проте позафракційний депутат Євген Прудник (обраний від «Опозиційної платформи «За життя») попросив не включати у пакет проєкт рішення, що стосувався сервітуту на пляж по вулиці Лазурній, навпроти будинку №40 у мікрорайоні «Намив».
У підсумку земельні питання, об’єднані у пакет були підтримані міськрадою, а проєкт-рішення з облаштування пляжу не набрав голосів. На його підтримку проголосували лише 22 депутати, 6 — «утримались». Рішення вдруге не було підтримано, тому його розгляд вже з третьої спроби буде перенесений попередньо на кінець червня або початок липня.
— Рішення не прийнято. Ну що, на жаль. Нда.., — прокоментував підсумки голосування Олександр Сєнкевич.
За інформацією джерела «МикВісті» в апараті міськради утримались від голосування 6 депутатів, з них 1 обраний від «Партії Шарія», 5 від «Опозиційної платформи «За життя», а саме:
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Микола Карцев
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Ірина Бойченко
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Валерій Дашевський
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Олександр Мєдвєдєв
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Євген Прудник
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Владлена Транська
Цікаво, що усі вищенаведені депутати голосували «за» дане питання на попередній сесії 29 квітня.
Нагадаємо, 29 травня, під час попередньої сесії, це питання також не було розглянуто — депутати не дійшли до нього через втрату кворуму. Напередодні, 28 травня, антикорупційний департамент міськради розіслав депутатам лист із рекомендацією не голосувати за виділення цієї ділянки ФОП Алексєєву.
У відповідь Володимир Алексєєв звернувся до міського голови з проханням дати йому слово на сесії 29 травня, щоб особисто захистити проєкт. Проте на продовженому засіданні 3 червня він був відсутній.
Слід зазначити, що 29 квітня Миколаївська міська рада не дозволила Алексєєву розмістити тимчасові споруди у на березі Південного Бугу. За ініціативи депутата Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Олександра Берези це питання було виключене з «земельного пакета».
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у 2024 році нагородив відзнакою «Золоте серце» Володимира Алексєєва за його внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні.
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