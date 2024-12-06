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Зеленський вручив відзнаку «Золоте серце» миколаївському волонтеру Алексєєву

голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв. отримав Голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв отримав "Золоте серце". Фото: Facebook Володимира Алексєєва

У Міжнародний день волонтера Президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою «Золоте серце» 18 людей за їхній внесок у волонтерську допомогу та розвиток волонтерського руху під час війни в Україні. Серед них і миколаївець Володимир Алексєєв.  

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Володимир Алексєєв — голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» з Миколаєва.

«Це не тільки моя відзнака. Це — відзнака волонтерів всієї Миколаївщини! Кожного, хто вийшов в перші дні, і працює досі! Було дуже приємно чути гарні відгуки про Миколаїв і миколаївських волонтерів від колег з інших міст і великих фондів!  Дякую кожному миколаївцю, хто віддано волонтерив і допомагав відстоювати Миколаїв, допомагає зараз, і буде допомагати далі», — написав він на своїй сторінці Facebook після отримання візднаки.

Нагородження волонтерів відзнакою Нагородження волонтерів відзнакою "Золоте серце". Фото: Офіс Президента України.
Володимир Алексєєв. Фото: Офіс президента УкраїниВолодимир Алексєєв. Фото: Офіс президента України

Також відзнаку «Золоте серце» отримала  директорка благодійної організації «Благодійний фонд «Сталеві» Тетяна Харько — сестра командира 36 окремої бригади морської піхоти оборони, оборонця «Азовсталі», Героя України Сергія Волинського.

Володимир Зеленський наголосив, що український волонтерський рух об’єднує небайдужих людей, які завжди готові прийти на допомогу.

«Вітаю вас, усіх наших українців-волонтерів із Міжнародним днем волонтера. Хочу подякувати за вашу роботу, за вашу службу. Ви віддаєте своє життя передусім нашим бійцям, воїнам — усім тим, від кого залежить життя кожного з нас, наших дітей. Хочу подякувати за те, що ви максимально допомагаєте і на фронті, і в цивільному житті», — сказав президент.

Тетяна Харько. Фото: Офіс президента УкраїниТетяна Харько. Фото: Офіс президента України

Зазначимо, що відзнаку «Золоте серце» започаткували 2022 року. Відтоді щороку в Міжнародний день волонтера президент вручає її тим, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.

голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв. отримав Голова наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимир Алексєєв отримав "Золоте серце". Фото: Facebook Володимира Алексєєва

Нагадаємо, що за даними Державної податкової служби України станом на кінець листопада у Миколаївській області офіційно був зареєстрований 321 волонтер.

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