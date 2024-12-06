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Реєстр волонтерів за рік зріс у 1,5 рази: скільки офіційно зареєстрованих на Миколаївщині

Будинок офіцерів флоту у Миколаєві на початку вторгнення перетворився на волонтерський хаб під потреби містян та військових, архівне фото: «МикВісті»Коробка з речами у Будинку офіцерів флоту у Миколаєві, який на початку вторгнення перетворився на волонтерський хаб під потреби містян та військових, архівне фото: «МикВісті»

За даними Державної податкової служби України станом на кінець листопада у Миколаївській області офіційно був зареєстрований 321 волонтер.

Про це повідомляє Опендатабот.

Загалом з початку року кількість українських волонтерів збільшилась у 1,5 рази. Близько 3,5 тисяч осіб приєдналося цьогоріч, тож тепер у реєстрі понад 10 тисяч людей. Щомісячно в середньому по 310 людей.

Згідно наведених на мапі даних, найбільше волонтерів зареєстровано у Київській, Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях. Лише в Києві волонтерів налічується 1633 волонтери.

В Миколаївській області цей показник сягнув 321 особи, і є характерним для низки областей. Наприклад, в сусідній Одесі офіційно зареєстрований 341 волонтер, а в Херсоні майже на треть менше — всього 130 людей.

Кількість волонтерів в Україні, фото: ОпендатаботКількість волонтерів в Україні, фото: Опендатабот

При цьому 202 людини за весь час вторгнення були виключені з реєстру. Найбільшу кількість людей виключили саме у 2024 році — з реєстру вибули 127 осіб.

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