Реєстр волонтерів за рік зріс у 1,5 рази: скільки офіційно зареєстрованих на Миколаївщині
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- Аліса Мелік-Адамян
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7:30, 06 грудня, 2024
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За даними Державної податкової служби України станом на кінець листопада у Миколаївській області офіційно був зареєстрований 321 волонтер.
Про це повідомляє Опендатабот.
Загалом з початку року кількість українських волонтерів збільшилась у 1,5 рази. Близько 3,5 тисяч осіб приєдналося цьогоріч, тож тепер у реєстрі понад 10 тисяч людей. Щомісячно в середньому по 310 людей.
Згідно наведених на мапі даних, найбільше волонтерів зареєстровано у Київській, Харківській, Дніпропетровській та Львівській областях. Лише в Києві волонтерів налічується 1633 волонтери.
В Миколаївській області цей показник сягнув 321 особи, і є характерним для низки областей. Наприклад, в сусідній Одесі офіційно зареєстрований 341 волонтер, а в Херсоні майже на треть менше — всього 130 людей.
При цьому 202 людини за весь час вторгнення були виключені з реєстру. Найбільшу кількість людей виключили саме у 2024 році — з реєстру вибули 127 осіб.
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