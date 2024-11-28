Продали гуманітарну допомогу на ₴600 тисяч: у Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця

У Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця у привласненні гуманітарки. Фото: Нацполіція

У Миколаєві четверо волонтерів благодійної організації та місцевий підприємець незаконно продавали гуманітарну допомогу. Загальна сума проданих товарів склала 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що підозрювані продавали продукти харчування, які надавала «Всесвітньої продовольча програми ООН» у межах гуманітарної допомоги для мешканців міста Миколаєва.

«Вони розпаковували пакети, забирали найбільш цінні продукти харчування та зривали маркування з позначками «Не для продажу» і «Гуманітарна допомога», замість того, щоб передати товари людям», — йдеться у повідомленні.

Пізніше продукти продавали без маркування на одному з ринків Миколаєва.

За інформацією слідчих, підозрювані продали товарів гуманітарної допомоги на суму понад 600 тисяч гривень.

У Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця у привласненні гуманітарки. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаєві, у підозрюваних вилучили 78 000 доларів, майже 13 000 євро та майже 1,5 мільйони гривень, отримані від незаконного продажу.

Також під час обшуків вилучили понад 3 500 продуктових наборів, понад 15 000 порожніх упаковок та етикеток, 1165 мішків борошна, 96 мішків та понад 32 500 пачок макаронних виробів, 10 мішків гречки, вісім мішків пшона, 24 мішки та понад 8 500 пачок вівсяних пластівців, понад 1000 пляшок олії, тисячі кілограмів солі та цукру та десятки тисяч консервних банок з різними видами харчових раціонів.

У Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця у привласненні гуманітарки. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом волонтерам благодійної організації та підприємцю у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, що передбачає частина 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.

Суд застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: підприємцю — у розмірі 6 056 000 гривень, одному з волонтерів — 3 028 000 гривень, іншим підозрюваним — по 1 211 000 гривень.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна.

У Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця у привласненні гуманітарки. Фото: Нацполіція

У Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця у привласненні гуманітарки. Фото: Нацполіція

У Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця у привласненні гуманітарки. Фото: Нацполіція

У Миколаєві підозрюють волонтерів та підприємця у привласненні гуманітарки. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Миколаївщині станом на липень 2024 року зареєстровано 27 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги.