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На Миколаївщині зафіксовано 27 випадків незаконного використання гуманітарної допомоги з початку війни

Один із випадків незаконнго ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: БЕБОдин із випадків незаконнго ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги. Фото: БЕБ

На Миколаївщині станом на липень 2024 року зареєстровано 27 кримінальних проваджень, пов’язаних із незаконним використанням гуманітарної допомоги. Серед них особливо виділяються випадки, що стосуються автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога.

Про це йдеться в матеріалі Nikcenter.

Загалом в Україні з початку 2022 року відкрили 783 кримінальні провадження, що стосуються незаконного використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Найбільше таких справ — 458 — було відкрито протягом першого року великої війни.

Одним із таких випадків на Миколаївщині є історія з псевдоволонтером від Червоного Хреста, який отримав польський автомобіль швидкої допомоги Renault Trafic. Цей транспортний засіб був ввезений в Україну без розмитнення, але використовувався для особистих потреб.

За даними видання, схему організували колишній виконуючий обов’язки керівника Миколаївської міської організації Товариства Червоного Хреста України та ще один волонтер.

 Наразі обидва переховуються від слідства у Польщі. В той же час автівка, ввезена ними в Україну, досі перебуває на штрафмайданчику.

Інфографіка NikcenterІнфографіка Nikcenter

Нагадаємо, що Батька з сином з Первомайщини Миколаївської області підозрюють у продажі автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги. 

Раніше повідомлялося, що солдата однієї з військових частин на Миколаївщині підозрюють у продажі гуманітарної допомоги в значному обсязі.

У 2023 році за матеріалами УСР в Миколаївській області повідомлено про підозру за фактами привласнення та розтрати майна (стаття 191 КК) — 14 особам, за злочинами пов’язаними з бюджетними коштами — 13. 

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