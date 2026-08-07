На автовокзалі Миколаєва працює кімната відпочинку для військових: волонтери шукають допомоги у чергуваннях

У Миколаєві працює кімната відпочинку до військових на автовокзалі. Фото: МикВісті

На автовокзалі Миколаєві вже третій рік працює Military hub. Це кімната відпочинку для військових, де вони у затишку можуть перепочити, перекусити та просто поговорити. Зараз волонтери стикнулися з ситуацією, що бракує людей, які готові приділити час на чергування у цій кімнаті. Тому миколаївців просять відгукнутися.

Про це розповіли «МикВісті» координатори хабу.

Ще під час АТО на автовокзалі у Миколаєві працював волонтерський пост, де допомагали військовим. Під час епідемії коронавірусу його закрили та вже не повернули у минулому форматі.

Під час повномасштабного вторгнення волонтерський хаб на автовокзалі відкрили в іншому приміщенні. Його впорядкували, а меблі та інші речі для створення атмосфери, зібрали своїми силами.

Там є ліжка, де військові можуть поспати, адже хтось чекає автобуса по 6 і більше годин, вбиральня, холодильник, мікрохвильовка. Взимку приміщення опалюють буржуйкою.

Кімната відпочинку для військових на автовокзалі Миколаєва. Фото: МикВісті Кімната відпочинку для військових на автовокзалі Миколаєва. Фото: МикВісті

Координаторки хабу Ірина та Анастасія розповіли, що деякі військові соромляться, але потім залюбки погоджуються перекусити чи взяти у дорогу бутерброди, випити каву.

— Нам це приємно, бо хочеться якось підтримати військових. Тому що це ті люди, які гідні цього, — розповіла Ірина.

Враховуючи, що на автовокзалі не залишилося місця, де можна в нормальних умовах перечекати автобус, і навіть туалет є платним, хаб для військових став зручною локацією. Там бійці можуть і отримати консультацію, де і що розташоване у місті.

— Як правило, у нас чергують люди місцеві. Вони знають, що підказати: госпіталі, поліклініки, вокзал, автовокзали. Люди іногородні (військові, — прим.), їм це все треба. Десь під'їхати, дещо купити. Ми із задоволенням пояснюємо все, що знаємо. Хлопці приходять просто посидіти, почекати автобус. Це краще, ніж сидіти автовокзалі, де буває небезпечно, — поділилася Ірина.

Кімната відпочинку для військових на автовокзалі Миколаєва. Фото: МикВісті Кімната відпочинку для військових на автовокзалі Миколаєва. Фото: МикВісті

У хабі створили маленький військовий музей. Наприклад, там є кітель бійця з позивним Крим. Ірина розповіла, що він завжди радо допомагав. Зараз він вважається зниклим безвісти, хоча волонтери сподіваються на добру звістку.

Кітель військового з позивним Крим у музеї хабу. Фото: МикВісті

Також у хабі є великий прапор України, де військові можуть залишити побажання чи автографи. Ірина зазначила, що там залишили про себе згадку і колумбійські військові, які стали на захист України. За словами координаторки, коли іноземні бійці бачать автографи своїх побратимів, радіють.

— Є деякі автографи людей, яких вже немає. Ми просто випадково про це дізнаємося, — розповіли координаторки хабу.

Автографи іноземних бійців на прапорі. Фото: МикВісті

Ірина та Анастасія чергують на ньому ще з часів попереднього посту. Зараз у команді 7 людей. Але, як розповідають координаторки, людей бракує для чергування: хтось на роботі чи на навчанні, хтось у відпустці, хтось на лікарняному.

— У нас проблема є на цей момент. Вже волонтерів мало, бажаючих безкоштовно, так би мовити, допомагати військовим. За роки війни ця проблема виникла. Тому ми хотіли би залучити містян, щоб вони теж допомагали, — зазначила Ірина.

Вона пояснила, що кімната працює з 12:00 до 20:00, тому чергування розділяють у дві зміни по чотири години. Для нових чергових проводять інструктаж.

— Ми пояснюємо з самого початку, що ми тут робимо. Люди, якщо погоджуються, повинні від душі це робити: подарувати свій час, вислухати бійця, адже їм це потрібно. Як кажуть, психологи на мінімалках. Ми навчаємо, що тут робити, як робити, як поводитися з військовими, адже хтось з травмами, хтось на милицях. Але вони служать, лікуються, переїжджають. Ми намагаємося створити тут затишок, щоб у дорозі вони не на вулиці сиділи, не на вокзалі, де немає де прилаштуватися, по великому рахунку, ні в холод, ні в спеку, — зазначила Ірина.

Анастасія додала, що хотіли би розширити години роботи хабу, щоб працювати і зранку. Але для цього потрібні люди.

Миколаївці, які бажають допомогти у хабі, можуть звернутися до координаторок Ірини (0678885025) та Анастасії (0999485628) або на сторінку у Facebook «Military hub: кімната відпочинку для військових. Миколаїв» за посиланням.

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