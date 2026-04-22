Гранти на відкриття бізнесу та «all inclusive» у центрі підтримки ветеранів: як у Миколаєві допомагають військовим
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Лук’яненко
-
•
-
17:00, 22 квітня, 2026
-
Миколаївський ветеран Сергій Давиденко після поранення півтора року відновлювався та проходив реабілітацію. Тоді він захопився вирощуванням мікрозелені. Це хобі з часом стало бізнесом: наприкінці березня 2026 року Сергій відкрив Rist — екопростір з кав'ярнею, де вирощує і продає мікрогрін.
Як ветерану вдалося перетворити хобі на бізнес, а також яка підтримка військовослужбовців та їхніх сімей є у Миколаєві, розкажуть «МикВісті».
Грант на відкриття бізнесу
Сергій Давиденко служив піхотинцем у Першому стрілецькому батальйоні 56-ї мотопіхотної бригади. Після поранення його списали. Близько півтора року він був вдома на реабілітації. Тоді Сергій і почав вирощувати зелень, а потім паралельно працював, коли дозволяв стан здоров'я.
— Так з'явилося хобі. Вдома вирощував на підвіконні собі для салатів, мікрозелень, — розповів ветеран.
Проте близькі вмовили Сергія спробувати створити власну справу: вирощувати, продавати та популяризувати мікрозелень.
— У Миколаєві взагалі не бачив закладів, щоб продавали у кафе зелень. Вирішив поєднати дві справи в одну, додавши кафе, і у такий спосіб пробувати популяризувати мікрозелень, тому що це максимально корисно. У Європі взагалі це дуже поширено та популярно, — поділився Сергій.
Він написав бізнес-план, який подав до центру зайнятості. Там допомогли виправити деякі помилки, потім Сергій пройшов співбесіду і в результаті отримав грант — 500 тисяч гривень на відкриття власної справи.
— Грант — це як допомога для відкриття бізнесу. Це не покриває всі твої розходи повністю. Звісно, я докладав і свої особисті кошти, але більшу половину покрив грант, — розповів ветеран.
Сергій зазначив, що є гранти і для цивільних, і для ветеранів, щоб покрити витрати. Наприклад, для закупівлі обладнання.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
— До війни не знаю, яка була підтримка, але зараз це цілком реально. Будь-який ветеран може взяти і спробувати свої сили. Якщо є деякі свої заощадження, є ще розуміння, чим ти будеш займатися, що тобі для цього потрібно. Ти сів, прорахував, які тобі речі потрібні. Наприклад, те, що буде стосуватися якогось обладнання, меблів: грант може покрити це 100%, оренду може покрити, — пояснив Сергій.
Мікрозелень замість чипсів
Екопростір Rist відкрили лише 24 березня. У приміщенні поєднали маленьку ферму з вирощування зелені та кафе. Сергій зазначив, що шукав таке приміщення, щоб люди могли не тільки купити мікрозелень, а і показати їм, як вона росте.
Зараз він вирощує горох, соняшник, редиску, руколу, броколі, крес-салат і цибулю. З них у кафе готують і смузі, яке, як каже Сергій, замінює повноцінний перекус. Також у кав'ярні можна випити каву, замовити десерти і купити саму мікрозелень.
— Хочу вам сказати, що відкрити свій бізнес — це буде найлегший етап. Дуже важко буде його утримати. Зацікавити людей, щоб вони купляли саме у вас. Тобто все ж таки рівень життя у нашому місті бажав би кращого. Людям доводиться обирати, чи купити мікрозелень, чи просто щось для салату, тому що ті самі огірки та помідори дорогі. Але ж все-таки краще вибрати добавки мікрозелені, наприклад. Ми ж всі купуємо насіння, хот-доги чи чипси. Мені здається, краще купити і з'їсти лоточок гороху — максимально корисний, — ніж пачку чіпсів, — сказав Сергій.
Він поділився і своїм лайфхаком, як замінити некорисні смаколики:
— Я, наприклад, вдома сідаю за комп'ютер ввечері, переглядаю відео по роботі. Та замість насіння, я з'їдаю лоточок зелені без шкоди для здоров'я.
Надалі, як розповідає Сергій, він планує розвивати напрямок вирощування та популяризації мікрозелені.
— Зараз планую розвивати ідеї продажу, щоб до людей доносити ідею мікрозелені та здорового способу життя. Мікрозелень — це здоров'я. Всі ці паростки насичені у 10 разів більше вітамінами, ніж у дорослих рослинах. Можна робити смузі, додавати у салати, м'ясні страви. Це не просто ідеально заходить, це повністю екологічно чистий продукт і велика кількість вітамінів, — розповів ветеран.
Сергій продовжує вивчати тонкощі вирощування мікрозелені та каже, що завжди може поділитися своїм досвідом, як почати свою справу.
Що стосується допомоги ветеранам у місті, Сергій зазначив, що отримував направлення у реабілітаційний центр. Проте, чи проходити її, залежить вже від самих людей.
— Коли отримував посвідчення учасника бойових дій, мені давали направлення у реабілітаційний центр. Ніхто вам дзвонити, звісно, не буде і за вас, так сказати, вашим здоров'ям цікавитися не буде. Дають контакти і самі дізнаєтеся, цікавитеся, питаєте. Тобто хто хоче реабілітацію, лікування, то йому місце завжди знайдеться у нас в місті, — зазначив ветеран.
All inclusive у центрі підтримки ветеранів
Повний комплекс первинної допомоги не тільки чинним захисникам та захисницям, але і ветеранам, їхнім сім'ям, родинам загиблих, полонених, безвісті зниклих надають у Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів війни. Центр працює з 2018 року: всі послуги там безкоштовні.
Директор Віктор Моісеєв називає центр своєрідним All inclusive: там є юридичний, психологічний, соціальний відділи, відділи фізичної реабілітації та супроводу ветерана. Останній працює у місті тільки рік.
Перший раз ветеран чи хтось з його сім'ї має звернутися офлайн та надати документи у центр. Далі простіше: всіх записують через електронну базу, призначаючи конкретний час, щоб уникнути черг та зайвих «рухів».
Зараз фахівців, які працюють з військовослужбовцями та їхніми сім'ями, достатньо, як і обладнання для реабілітації. Віктор Мойсеєв зазначив, що і у центрі підтримки ветеранів, у і міських лікарнях є відділення для фізичної реабілітації. У цьому допомагають і партнери, у тому числі з Данії. У них збираються вчитися і менторству, коли самі ветерани допомагають іншим ветеранам у соціалізації.
Супровід ветеранів
Фахівців супроводу ветерана зараз у місті 9, але, як зазначив директор центру, з липня їх буде 12. Працюють вони по всьому місту: у ЦНАПах, у госпіталі ветеранів війни, у відділеннях соціального захисту.
— Для чого це так зроблено локаційно? Щоб сам фахівець супроводу був ближче. Так, зручніше. Якщо людина просто хоче щось спитати, їй не потрібно їхати у центр (міський центр підтримки ветеранів — прим.). Вона може підійти в Корабельному районі і спитати. Фахівець може вирішити питання і на місці. По-друге, якщо це, припустимо, питання до юристів, людина телефонує, записується чи напряму питає. Це все спрощує людині, щоб не було зайвих пустих кроків в її житті, — розповів Віктор Мойсеєв.
Аліна та Тетяна — фахівці супроводу — розповіли, що зазвичай до них звертаються щодо земельних ділянок, квартирної черги або реабілітації та інших медичних питань. Багато чого можна вирішити в телефонному режимі, що зручно для захисників. Комунікація між різними установами та фахівцями супроводу ветеранів налагоджена.
— Наприклад, у військового декілька питань. Він отримав поранення, йому треба пройти реабілітацію, оформити посвідчення особи з інвалідністю, пільгові комунальні послуги, стати на квартирну чергу. Зручно, що, по-перше, ми можемо в телефонному режимі все вирішувати, не потрібно йти. Наприклад, якщо людина з ампутаціями кінцівки, приходити не дуже зручно, — пояснила Аліна.
Вона додала, що захисникам або їхнім родинам не треба ходити в багато установ, щоб запитати щось, потім подавати документи та знов стояти в чергах. Проте, як зазначили фахівці супроводу, вони не можуть впливати на вирішення питань та чергу ветеранів, наприклад, у тих самих ЦНАПах.
Тетяна розповіла, що ветерани почали звертатися і з приводу кар'єрних питань та перенавчання. Але курси бувають спрямовані на більш «жіночі» професії як швачки.
— Навіть на перенавчання вже декілька хлопців було: вони шукають якісь курси. Але по курсах буває трошки складно. Була громадська організація та розповідала про 3D-моделювання. Хлопчина каже: «Куди мені 3D-моделювання? Я вже дорослий чоловік». Якось так, — зазначила Тетяна.
Пробація
Центр підтримки ветеранів співпрацює і у сфері пробації (система підтримки правопорушників без позбавлення волі — прим.).
— Наші фахівці і всі фахівці з пробації зараз комунікують, співпрацюють в тісній зв'язці. Потім з нашим психологом, направляють, щоб перевіряти, як ці люди, який їх стан, — зазначив керівник центру підтримки ветеранів.
Також розглядають надання допомоги військовим, які опинилися у СІЗО. Віктор Мойсеєв зазначає, що у центрі підтримки ветеранів не збираються осуджувати захисників, які потрапили у складні обставини, а хочуть їм допомогти у разі потреби.
— Керівництво СІЗО приїжджало до нас. Ми не є СІЗО, ми не судді. Ми не знаємо, яким чином людина потрапила. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Тому ми підписали меморандум і чекаємо фідбеку, коли скажуть по готовності, ми будемо співпрацювати. Там своя специфіка. Але якщо він ветеран, якщо він захисник, ми повинні допомагати в будь-якій ситуації. Ми будемо допомагати всім пробувати, хто цього бажає, — розповів Віктор Мойсеєв.
Не всім потрібно бути активними
Віктор Мойсеєв зазначив, що спільнота ветеранів у Миколаєві дійсно велика.
— Так, спільнота завжди була, навіть після АТО. Вона велика, тому що у нас місто мілітарі. Тому через це і наслідки, що дуже багато. Але якщо брати самих ветеранів, то в більшості захисники на сьогодні на фронті. Зараз звільнені, хто за віком, хто за пораненнями, хто за сімейними обставинами. Це якийсь відсоток від загальної кількості, — поділився керівник центру підтримки ветеранів.
Проте, як він звернув увагу, не всі мають проявляти публічну активність, адже все залежить від бажання людей. Ветеранських об'єднань у місті вистачає.
— І скажу ще такий момент, що не дуже всі активні. Поясню, чому так, на своєму прикладі. Я працював по захисту Батьківщини з 2014 по 2016 рік. І коли я повернувся, я дякував Богу, що я просто живий. І мені не було нічого потрібно. Тому я розумію багатьох хлопців, які повернулись, знайшли роботу, працевлаштувалися чи вони з сім'єю живуть і живуть і радіють. Тому що сказати, що всі повинні згуртовуватись, ходити по місту з прапорами, це не так. Є ветеранські об'єднання, з якими ми співпрацюємо. Ми створили нещодавно об'єднання велике, такі асамблеї ветеранів, громадські організації для того, щоб представляти в міськраді свою політику, — пояснив Віктор Мойсеєв.
Від юридичних послуг до відновлення ресурсного стану
Керівник центру підтримки ветеранів зауважив, що до них звертається більше саме сімей військових, оскільки бійці зараз на фронті. Але і для самих військових найбільш популярні юридичні послуги.
— Хто повернувся, багато захисників звертаються до нас з юридичними питаннями. Дуже великий юридичний колапс. Законодавство, «нормативка» змінюється, люди не встигають. Одне протирічить іншому. Тому звертаються, і наш юридичний відділ допомагає їм розібратися, підготувати юридичну базу, документи, рапорти, звернення і по виплатах, — сказав директор центру.
Проте, за його словами, коли люди вирішили юридичні питання, а вони є побутовими, і бачать інші послуги, то користуються й ними.
— Якщо вирішилося юридичне питання, люди коли приходять, бачать у нас All Inclusive. Вони знають, що у нас є ще спортзал, є фізреабілітолог, є психологи. І тому вже можуть до них звернутися. А в основному такі побутові питання і долучають людей до цього, — розповів Віктор Мойсеєв.
Серед сімей військових — і чинних, і ветеранів, і військовополонених, і безвісті зниклих, і загиблих — потрібні й послуги психологів. Але у цьому питанні керівник центру називає це зустрічами у колі родини.
— Як працюють у нас психологи. Кожну суботу у нас уже три роки збираються жінки. Це родина. Велика родина. Раз на місяць у них арттерапія — малювання на холсті. Була навіть виставка у Сіті центрі. Дівчата «випліскують» свій внутрішній стан. Оце робота з психологами. Додалася ще зумба. В одній філій ще англійська мова, — розповів Віктор Мойсеєв.
Він зазначив, що основною метою таких зустрічей є підтримка ресурсного стану.
— От єдине коло таке, в яке зібрались жінки з різною проблематикою, але всі дотичні до цієї війни. І головна мета в тому, щоб підтримувати свою ресурсність. Жодної тригерної теми там не буває. Вони як родина. Це дуже круто, — додав керівник центру.
Підтримка психологів: не треба нав'язувати допомогу
Керівник центру підтримки ветеранів зазначив, що до них звертаються і сім'ї звільнених військовополонених та тих, хто ще у полоні. Фахівець соціальної роботи Ліля Першина очолює громадську організацію «Об'єднання матерів і дружин захисників України» та організовує щотижневі акції на підтримку військових у полоні, автопробіги. Також при міськраді є рада, яка представляє родини військовополонених.
Віктор Мойсеєв зазначає, що після повернення з полону багато звертається до центру з юридичними питаннями. Також ходять з дружинами до спортзали: і для реабілітації, і для підтримки ресурсу.
Проте керівник центру акцентував, що нав'язувати допомогу військовим — чи то після звільнення зі служби, чи то після полону — не варто. Адже, в першу чергу, людина має прийти до тями.
— Дивіться, звільненому, чи з військової служби, чи з полону, потрібно прийти в себе перший час. Я кажу по собі: потрібно прийти в себе, щоб його ніхто не чіпав. Вирішуються побутові питання, але лізти до людини у душу — ні. Допомога «чинити добро» не потрібна. Ця допомога потрібна і корисна буде тоді, коли людина сама хоче. Якщо привела дружина чи мама, то ніяк не спрацює. Тільки, якщо є бажання, — пояснив Віктор Мойсеєв.
У міському центрі підтримки ветеранів, як розповів Віктор Мойсеєв, працює сімейний психолог та психолог, який спеціалізується на посттравматичному стресовому розладі (ПТСР) та когнітивно-поведінковій терапії (КПТ).
— Анна навчалася за американською програмою Джона Хопкінса по КПТ. КПТ — це суїциди, залежності, наркоманія. Вона працює з такими серйозними речами. Якщо людина приходить і розуміє проблематику, величезний відсоток успіху. Якщо людину привели, то толку не буде, — зазначив керівник центру.
Він звернув увагу, що те саме стосується і сімейного життя військових, коли родини ще можуть не розуміти, як з ними поводитися. За словами Віктора Мойсеєва, захисникам треба дати час і розуміння.
— Зараз у сімейному плані війна наклала свій штамп такий величезний. Наслідки будемо вигрібати ще дуже-дуже довго, тому що багато різних об'єктивних і суб'єктивних причин, що сімейна сфера зазнала змін. Тому що людина приходить іншою, — зазначив керівник центру.
Те саме стосується і ситуацій і в інших сферах. Тому психологи центру працюють з різними установами, наприклад, Пенсійним фондом, навчаючи тонкощам поводження з військовими, щоб спілкування не мало наслідків.
— Так, і потрібен час, щоб людина зрозуміла, де вона зараз. Людині потрібно прийти в себе, зрозуміти: «О, я вже не там, я вже не на війні, я вже не в полоні», щоб якимось чином адаптуватися. Тільки тоді буде користь якась, — звернув увагу керівник центру підтримки ветеранів.
Суспільство має готуватися до повернення військових
Важливим питанням, на думку Віктора Мойсеєва, зараз є підготовка суспільства, не тільки Миколаєва, до повернення та соціалізації військових.
— Не ветерани, не захисники, а суспільство має готуватись до великого прийому. Так просто не проскочимо. Тому що в будь-якому випадку всі, хто пройшов війну, хочемо цього чи ні, яка б стресостійка людина не була, у нас зміни є в цьому плані. І для цього, щоб змінити, потрібно не тригерити тут «ми тебе не посилали і там гроші отримував». А поводитись більш толерантно і з розумінням до цього, що це наслідки вже, — акцентував директор центру підтримки ветеранів.
Від додав, що спроби змін у суспільстві є, але вони не глобальні.
— Коли я у 22-му пішов на війну, перші три тижні ми були тут у Миколаєві, і я бачив, як ті люди, які залишились, як вони об'єднались. Я бачив, як поліція допомогала коктейлі Молотова наливати, як дідусі, бабусі, молодь допомагала. Дуже часто виїжджав з групою працювати вночі. Виїжджали, не було нічого на перехрестях, а тут їдемо — купа шин, людей. І я був радий, що в Україні. Об'єднала, оця проблема нас. Зараз починається трошки інше. Я не можу сказати, що це за феномен такий, що ми знову починаємо розділятися. Чи нас не починають розділяти, чи політичні ці ігри, що починають ділити ветеранів, — поділився Віктор Мойсеєв.
Він розповів, що виникає питання, що буде після війни, адже великою частиною суспільства будуть саме військові. І до цього теж треба готуватися.
— Те, що перемога буде, я впевнений. Тут сумнівів нема, дуже велика ціна. Але побоююся, що буде після завершення. Які будуть наслідки? Які будуть тут розборки? Розумієте, що тут ми ще не повністю готові. І ще ж повернення не почалося. У нас є зараз на сьогодні час, щоб ми готувались, будували модель і готувались до великого повернення, а воно буде. Щоб ми були готові у такій мініатюрній формі до моделі спілкування. У нас ⅓ працездатного населення будуть ветерани. Це дуже багато. І потрібно вже якось готуватись до цього, — акцентував керівник центру підтримки ветеранів.
Робота над цим матеріалом стала можливою завдяки проєкту Fight for Facts, що реалізується за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
Останні новини про: Ветерани