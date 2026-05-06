У Миколаєві відбулась зустріч з датськими партнерами щодо працевлаштування ветеранів

Зустріч з датськими партнерами у Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів. Фото: МикВісті

У вівторок, 5 травня, у Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів відбулась зустріч представників ветеранської спільноти, роботодавців та данських партнерів, під час якої обговорили реалізацію проєкту «Україна — Данія: ветеранське партнерство з працевлаштування».

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

На заході обговорили питання працевлаштування ветеранів і практичні механізми їх повернення до цивільного життя. До зустрічі долучилися українські стейкхолдери у сфері ветеранської політики та зайнятості, а також данські ветерани й представники партнерських організацій.

У міському центрі підтримки ветеранів зазначають, що одним із ключових напрямків його роботи є сприяння працевлаштуванню та підтримка відкриття власної справи, поряд із наданням психологічної, юридичної та фізичної реабілітації.

— Рік тому до нас завітали данські партнери — представники DI («Данська індустрія», — прим.) та профспілок. І з цього вийшла цікава модель співпраці. Ми їздили до Копенгагена торік у листопаді й побачили практики, які вже впроваджуємо. Наразі триває робота над відкриттям нового офісу — україно-данського простору на базі центру, де проводитимуться заходи, пов’язані зі співпрацею між нашими країнами, — сказав Віктор Мойсеєв.

Крім цього, під час зустрічі наголосили на гострій нестачі кадрів у бізнесі через війну та значну кількість людей, які нині перебувають на фронті. У цьому контексті працевлаштування ветеранів, їхнє перенавчання та адаптація робочих місць розглядаються як важливі складові відновлення економіки, забезпечення податкових надходжень і подальшої відбудови країни.

Представник організації данських роботодавців DI Пітер Хелк підкреслив, що проєкт об’єднує різні сторони ринку праці та спрямований на адаптацію ефективних практик до українських реалій.

— Ми не єдині учасники цього проєкту. До нього залучені не лише роботодавці, а й профспілки, зокрема Данське агентство розвитку профспілок та профспілка 3F. Ми виступаємо як консультанти з питань ринку праці. Від початку нас цікавило, як адаптувати данські практики до інших країн. Водночас ми не претендуємо на роль експертів у місцевому контексті. Нас вразило, наскільки швидко ці підходи тут сприймаються й адаптуються до реальних умов. Сьогодні ми зібралися, щоб поділитися досвідом, напрацьованим за останній рік, — сказав Пітер Хелк.

Представник організації данських роботодавців DI Пітер Хелк. Фото: МикВісті

Заступник голови Союзу Захисників України Рахім Бабаєв наголосив на масштабі ветеранської спільноти та потребі системної підтримки після повернення з війни.

— Сьогодні нас об’єднує спільна мета — підтримка захисників, ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Наша організація налічує понад 105 тисяч учасників, із яких понад 70% — це військові, ветерани та їхні родини. Ми щодня стикаємося з тим, що після війни ветеранам необхідна якісна підтримка, зокрема у працевлаштуванні, — сказав Рахім Бабаєв.

Представниця роботодавців компанії «Агроф’южн» Ольга Довженко розповіла, що наразі на підприємстві працевлаштовано 16 ветеранів. За її словами, у роботі з ветеранами застосовується індивідуальний підхід.

— Тут справді індивідуальний підхід до кожного ветерана. Не буває так, що є одна пропозиція роботи і всі мають на неї йти. Фахівець із супроводу спілкується з людиною, розуміє її потреби та очікування від роботи. Далі ми в межах спільноти можемо запропонувати відповідні вакансії й підібрати роботу, яка підходить конкретному ветерану, — зазначила вона.

Вона додала, що центр щодня відвідують близько 4 тисяч людей, які отримують реабілітаційну та іншу підтримку.

Представниця роботодавців компанії «Агроф'южн» Ольга Довженко. Фото: МикВісті

Керівник Офісу Посольства Данії в Україні Якоб Хансен зазначив, що данська сторона також зацікавлена у вивченні українського досвіду та підкреслив важливість ветеранів для відновлення країни.

— У вас є досвід, якого більше ніде у світі немає, і нам важливо вчитися у вас. Для нас велика честь співпрацювати з Україною. Ветерани — це ресурс, люди, які потрібні для відбудови. Уже зараз активно відновлюється інфраструктура Миколаївщини, але бракує кадрів. Тому важливо враховувати навички, які ветерани здобули під час війни, — сказав Якоб Хансен.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков наголосив на важливості створення умов для повноцінного повернення військових до мирного життя.

— Я думаю, що більшість свідомих людей розуміють: повернення — це не лише соціальні гарантії. Це забезпечення повноцінного життя наших воїнів, які повертатимуться до цивільного життя, і до цього потрібно готуватися вже зараз. Ми можемо враховувати міжнародний досвід, але маємо створювати власні рішення, з огляду на масштаби викликів, — сказав Віталій Луков.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков. Фото: МикВісті

