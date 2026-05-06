 Працевлаштування ветеранів: у Миколаєві провели зустріч із партнерами з Данії

У Миколаєві відбулась зустріч з датськими партнерами щодо працевлаштування ветеранів

Фото: МикВістіЗустріч з датськими партнерами у Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів. Фото: МикВісті

У вівторок, 5 травня, у Миколаївському міському центрі підтримки ветеранів відбулась зустріч представників ветеранської спільноти, роботодавців та данських партнерів, під час якої обговорили реалізацію проєкту «Україна — Данія: ветеранське партнерство з працевлаштування».

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

На заході обговорили питання працевлаштування ветеранів і практичні механізми їх повернення до цивільного життя. До зустрічі долучилися українські стейкхолдери у сфері ветеранської політики та зайнятості, а також данські ветерани й представники партнерських організацій.

У міському центрі підтримки ветеранів зазначають, що одним із ключових напрямків його роботи є сприяння працевлаштуванню та підтримка відкриття власної справи, поряд із наданням психологічної, юридичної та фізичної реабілітації.

— Рік тому до нас завітали данські партнери — представники DI («Данська індустрія», — прим.) та профспілок. І з цього вийшла цікава модель співпраці. Ми їздили до Копенгагена торік у листопаді й побачили практики, які вже впроваджуємо. Наразі триває робота над відкриттям нового офісу — україно-данського простору на базі центру, де проводитимуться заходи, пов’язані зі співпрацею між нашими країнами, — сказав Віктор Мойсеєв.

Крім цього, під час зустрічі наголосили на гострій нестачі кадрів у бізнесі через війну та значну кількість людей, які нині перебувають на фронті. У цьому контексті працевлаштування ветеранів, їхнє перенавчання та адаптація робочих місць розглядаються як важливі складові відновлення економіки, забезпечення податкових надходжень і подальшої відбудови країни.

Представник організації данських роботодавців DI Пітер Хелк підкреслив, що проєкт об’єднує різні сторони ринку праці та спрямований на адаптацію ефективних практик до українських реалій.

— Ми не єдині учасники цього проєкту. До нього залучені не лише роботодавці, а й профспілки, зокрема Данське агентство розвитку профспілок та профспілка 3F. Ми виступаємо як консультанти з питань ринку праці. Від початку нас цікавило, як адаптувати данські практики до інших країн. Водночас ми не претендуємо на роль експертів у місцевому контексті. Нас вразило, наскільки швидко ці підходи тут сприймаються й адаптуються до реальних умов. Сьогодні ми зібралися, щоб поділитися досвідом, напрацьованим за останній рік, — сказав Пітер Хелк.

Представник організації данських роботодавців DI Пітер Хелк.
Заступник голови Союзу Захисників України Рахім Бабаєв.

Заступник голови Союзу Захисників України Рахім Бабаєв наголосив на масштабі ветеранської спільноти та потребі системної підтримки після повернення з війни.

— Сьогодні нас об’єднує спільна мета — підтримка захисників, ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Наша організація налічує понад 105 тисяч учасників, із яких понад 70% — це військові, ветерани та їхні родини. Ми щодня стикаємося з тим, що після війни ветеранам необхідна якісна підтримка, зокрема у працевлаштуванні, — сказав Рахім Бабаєв.

Представниця роботодавців компанії «Агроф’южн» Ольга Довженко розповіла, що наразі на підприємстві працевлаштовано 16 ветеранів. За її словами, у роботі з ветеранами застосовується індивідуальний підхід.

— Тут справді індивідуальний підхід до кожного ветерана. Не буває так, що є одна пропозиція роботи і всі мають на неї йти. Фахівець із супроводу спілкується з людиною, розуміє її потреби та очікування від роботи. Далі ми в межах спільноти можемо запропонувати відповідні вакансії й підібрати роботу, яка підходить конкретному ветерану, — зазначила вона.

Вона додала, що центр щодня відвідують близько 4 тисяч людей, які отримують реабілітаційну та іншу підтримку.

Представниця роботодавців компанії «Агроф'южн» Ольга Довженко.
Керівник Офісу Посольства Данії в Україні Якоб Хансен.

Керівник Офісу Посольства Данії в Україні Якоб Хансен зазначив, що данська сторона також зацікавлена у вивченні українського досвіду та підкреслив важливість ветеранів для відновлення країни.

— У вас є досвід, якого більше ніде у світі немає, і нам важливо вчитися у вас. Для нас велика честь співпрацювати з Україною. Ветерани — це ресурс, люди, які потрібні для відбудови. Уже зараз активно відновлюється інфраструктура Миколаївщини, але бракує кадрів. Тому важливо враховувати навички, які ветерани здобули під час війни, — сказав Якоб Хансен.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков наголосив на важливості створення умов для повноцінного повернення військових до мирного життя.

— Я думаю, що більшість свідомих людей розуміють: повернення — це не лише соціальні гарантії. Це забезпечення повноцінного життя наших воїнів, які повертатимуться до цивільного життя, і до цього потрібно готуватися вже зараз. Ми можемо враховувати міжнародний досвід, але маємо створювати власні рішення, з огляду на масштаби викликів, — сказав Віталій Луков.

Перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков.
Нагадаємо, у Південноукраїнську визначили, як будуть використовувати кошти з бюджету для відшкодування вартості санаторного лікування ветеранам та військовослужбовцям. Пільговики за рахунок бюджету отримуватимуть путівки.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Гранти на відкриття бізнесу та «all inclusive» у центрі підтримки ветеранів: як у Миколаєві допомагають військовим».

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Близько 65% водопровідних мереж Очакова перебувають у незадовільному стані

Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини

В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн

«Я відмовляюсь», — начальниця управління спорту не пояснила суду, як у спортшколи Миколаєва працевлаштували її свекра, свекруху і няню

Рекордні зарплати й мільйонні борги: хто на Миколаївщині отримує найбільше і де не платять

США схвалили продаж Україні авіабомб на $373,6 млн

На Миколаївщині FPV-дрони 12 разів били по двох громадах