«Я відмовляюсь», — начальниця управління спорту не пояснила суду, як у спортшколи Миколаєва працевлаштували її свекра, свекруху і няню

Ірину Бондаренко відсторонили від посади за рішенням суду 4 травня.

Центральний районний суд Миколаєва у понеділок, 4 травня, відправив під варту начальницю управління фізичної культури та спорту міськради Ірину Бондаренко, яку підозрюють у привласненні бюджетних коштів. Альтернативою арешту визначили заставу у розмірі 832 тисяч гривень.

Кореспондентка «МикВісті» розповідає ключові деталі справи, озвучені під час судового засідання.

Підозру Ірині Бондаренко оголосили 29 квітня. За версією слідства, з початку повномасштабного вторгнення вона організувала схему фіктивного працевлаштування у спортивних школах Миколаєва. Йдеться про оформлення на роботу родичів і знайомих без фактичного виконання обов’язків.

Як заявив у суді прокурор Ігор Бєлянський, схема дозволяла не лише отримувати зарплату з бюджету, а й оформлювати відстрочку від мобілізації.

Ірина Бондаренко, як запевняє прокуратура, давала усні вказівки директорам спортивних шкіл на працевлаштування, преміювання та виплат зарплат. Серед фігурантів справи — кілька осіб, яких, за версією слідства, працевлаштували фіктивно.

Зокрема, у липні 2025 року Олександра Лютовича оформили прибиральником у СДЮСШОР №6. Проте фактично він не працював. За цей час йому нарахували 24,8 тисячі гривень. Водночас він отримав бронювання від мобілізації. За даними YouControl, чоловік є підприємцем і займається торгівлею продуктами.

Ще одним фіктивно працевлаштованим є свекор посадовиці Валерій Машкін. За даними слідства, з 2022 по 2024 роки він працював черговим спортзали, однак фактично перебував у Коломиї в Івано-Франківській області. За цей час отримав понад 121 тисячу гривень. Аналогічна ситуація, за словами прокурора, була і зі свекрухою Любов’ю Машкіною, яка працювала у спортшколі №1. Вона також перебувала поза межами Миколаєва, але отримала понад 85 тисяч гривень. Із займаної посади вона пішла у січні 2024 року.

Слідство згадує ще одну працівницю — Лілію Грам, яку оформили на посаду чергової спортзали та двірника на пів ставки. Вона отримала понад 181 тисячу гривень.

Ще одній встановленій слідством працевлаштованій Ганні Ковганко, яка рахувалась прибиральницею виробничих приміщень, виплатили 145 тисяч 766 гривень.

Як заявив на суді прокурор Ігор Бєлянський, усі виплачені кошти з бюджету Миколаєва фіктивно працевлаштовані перераховували надалі Ірині Бондаренко. Таким чином, її підозрюють у привласненні 558 тисяч 855 гривень.

Прокурор у клопотанні просив суд відсторонити посадовицю із займано посади. Серед перелічених доказів, зібраних слідством, він указав низку обшуків, зокрема, в Управлінні фізичної культури та спорту, в спортивних школах №6 та «Перемога». Крім того, слідство зафіксувало рух зняття коштів з банківських карток нібито і самою Іриною Бондаренко.

Ігор Бєлянський зазначив, що перебуваючи на посаді, Ірина Бондаренко може впливати на хід слідства. За його словами, вона має зв’язки серед посадовців і може тиснути на свідків, яких ще не допитали. Він наголосив і на ризиках знищити або спотворити документи і вчинити нові подібні правопорушення.

Адвокат Євгеній Прилука у своєму виступі зробив зауваження і попросив сторону обвинувачення дотримуватись принципу презумпції невинуватості по відношенню до його клієнтки:

– Вчинила, зробила… Це можна висловлювати виключно в обвинувальному вироку суду, а не в клопотанні.

При цьому захисники не були проти її відсторонення. Вони обгрунтували це бажанням уникнути додаткових провокацій з боку правоохоронців.

– Ми для нашої ж безпеки вважаємо за необхідне підтримати це клопотання, – сказав Євгеній Прилука. – Незважаючи на те, що навіть прокурором не обґрунтовано ризики, які вони намагаються усунутий цим клопотанням, ми все одно погоджуємося, – додав Дмитро Петровський.

Суддя Галина Подзігун після перерви ухвалила рішення про відсторонення Ірини Бондаренко до 26 червня 2026 року.

Далі суд перейшов до обрання запобіжного заходу посадовиці. Прокурор нагадав, що наразі досудовим розслідуванням встановлено не менше п'яти фіктивно працевлаштованих. Слідчі вивчають можливу причетність інших осіб.

Прокурор Ігор Бєлянський просив відправити Ірину Бондаренко під арешт із можливістю внесення застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів, що складає 1,6 мільйона гривень.

Він пояснив свою позицію тим, що жоден інший з передбачених Кримінальним процесуальним кодексом більш мʼяких запобіжних заходів не дасть змоги запобігти доведеним під час досудового розслідування ризикам.

Зазначимо, згідно інкримінованої Бондаренко статті, розмір застави не має перевищувати 80 прожиткових мінімумів для працездатної особи. Хоча прокуратура наполягала на 500.

Прокурор, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, обгрунтував це тим, що розмір застави має бути таким, щоб її можливу втрату людина сприймала як реальний ризик і не намагалася перешкоджати слідству.

— Кримінальне правопорушення Бондаренко створило в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності, що є виключним випадком, зважаючи на суспільну політичну ситуацію в державі та проведення бойових дій на території України, — сказав Ігор Бєлянський.

Коментуючи позицію сторони обвинувачення, один із адвокатів назвав текст клопотання «сценарієм вистави у театрі абсурду», бо вважає його необгрунтованим і не доведеним.

– На своїй посаді вона відповідає за дії управління. Це підпорядковані навчальні заклади, спортивні школи, які самостійно через своїх директорів визначають штати, трудових осіб, контролюють їх виконання трудових обов'язків, табелювання. В даному випадку пані Бондаренко немає жодного відношення. Вона може погоджувати тренування, коли подають на бронювання, але не вона приймає рішення. Я намагався знайти, ну, принаймні допити директорів шкіл, які хоч зазначили, що, дійсно, Бондаренко з'явилася до нас у школу і сказала: «Або ви берете, або не берете». А взагалі повинні підозри оголошені директорам шкіл, які відповідальні. Потім вже ми можемо говорити, чи винна Бондаренко і чи повинна вона відповідати, – сказав адвокат.

Крім того, адвокат Євгеній Прилука називає лише припущенням твердження про надання усних вказівок директорам шкіл, які ні на чому не ґрунтуються.

– Шановні, це наказ директора. Наказ підписав директор. Директор відповідає за трудову дисципліну. Директор не допитували, підозри на нього немає. Яким чином саме це доводить провину Бондаренко?, – сказав Євгеній Прилука.

Також сторона захисту наголошує, що слідством не вказується, яким саме чином Ірина Бондаренко заволоділа коштами, які нараховувались працевлаштованим. Аналогічна позиція і щодо подачі працівників на бронювання – їх, як наголошує захист, подають керівники шкіл, а не начальниця управління.

У завершенні промови він просив суд обрати більш мʼякий запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту або змінити суму застави на більш притомну.

Інший захисник Дмитро Петровський підтримав позицію Прилуки. Він звернув увагу судді на те, що згідно трудового та дисциплінарного законодавства нести відповідальність за призначення має директор закладу, а не особа, що стоїть вище у адміністративній ланці.

– Чомусь у зв'язку з невиконанням певних обов'язків працівниками за це невиконання обов'язків несе відповідальність начальник управління.У нас чомусь відповідальність несе особа, яка вище стоїть в адміністративній ієрархії. Тоді давайте будемо притягувати до відповідальності ще заступників мера, самого мера, може ще губернатора, – запропонував Дмитро Петровський. – Давайте по суті, – перебила його суддя Галина Подзігун.

Він звернув увагу, що Бондаренко, крім займаної посади в управлінні, також працює тренером. Нині триває підготовка спортсменів до Чемпіонату Європи з кікбоксингу, куди мають поїхати і вихованці Ірини Бондаренко.

Коли Галина Подзігун дала слово Ірині Бондаренко, та підтримала своїх захисників і просила суд дати їй можливість підготувати вихованців.

– Прошу про нічний домашній арешт. Мені дійсно треба працювати. 14 травня збірна України виїжджає на чемпіонат до Німеччини. У мене стаж тренерський 22 роки, туди їдуть мої спортсмени, – сказала Ірина Бондаренко.

Однак прокурор виступив проти застосування більш м’якого запобіжного заходу з огляду на тяжкість справи та попередній вплив і зв’язки серед підлеглих.

– Ви просите 1,6 мільйонів гривень застави. Чому така сума?, – спитала суддя. – По-перше, у нас на даний момент на початковому етапі встановлені збитки 550 тисяч, ми продовжуємо відшукувати інших фіктивно працевлаштованих осіб. Збитки будуть зростати в ході досудового розслідування, – пояснив прокурор.

Суддя Галина Подзігун спитала у Ірини Бондаренко, чи дійсно члени її родини – свекор та свекруха, а також няня були працевлаштовані до дотичних управлінню установ.

– Свекр був влаштований, взагалі не памʼятаю коли, – відповіла Ірина Бондаренко. – Працювали..., – намагався підказати адвокат. – Можливо вона сама дасть відповідь, – звернулась до захисту Галина Подзігун. – Він став моїм свекром в 2023-му році. Вони працювали ще, як то кажуть, до моїх часів. Ну, я не знаю коли..., – почала згадувати Ірина Бондаренко. – Якщо не знаєте, то кажіть, що не знаєте, – сказала суддя. – При мені вони не були влаштовані, – сказала підозрювана. – Ні свекор, ні свекруха, ні няня?, – уточнила суддя. – Свекруха була, але не памʼятаю, коли і скільки вона працювала, – сказала Ірина Бондаренко. – А ким працювала?, – спитала Галина Подзігун. – Чесно?, – Ірина Бондаренко піджала плечі, не зумівши пояснити. – А няня?, – уточнила суддя. – Що значить няня?, – спитала Бондаренко. – Суду питання не задаються. Або даєте відповідь, або відмовляєтесь. – Я відмовляюсь, – сказала Ірина Бондаренко. – Ваше право.

Після дослідження письмових доказів сторона обвинувачення у судових дебатах просила суд задовольнити клопотання у повному обсязі. Захисники – заперечили. Суд ухвалив рішення у нарадчій кімнаті суд відправив Ірину Бондаренко під арешт до 26 червня. Але клопотання задовольнили частково: суму застави зменшено вдвоє — до 832 тисяч гривень.

Справа Ірини Бондаренко

29 квітня 2026 року начальниця управління спорту Миколаївської міськради Ірина Бондаренко отримала підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про суму у понад півмільйона гривень. Перед цим у її помешканні та автомобілі правоохоронці провели обшук.

Однак це не перший обшук, повʼязаний з Іриною Бондаренко. Про слідчі дії в будівлі Управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради стало відомо 20 січня. Джерела «МикВісті» у правоохоронних органах повідомляли, що обшуки пройшли в управлінні Ірини Бондаренко та двох спортивних школах. За нашими даними, йдеться про спортшколу «Перемога», якою керує Олександр Мунч, і «Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву №6», де колишній керівник управління спорту Олег Машкін працює заступником директора і тренером з боксу.

За кілька днів начальниця управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко прокоментувала інформацію про обшуки, які, пройшли минулого тижня. Вона звинуватила медіа у поширенні чуток, і водночас підтвердила, що управління надало всі необхідні документи, які запросили правоохоронні органи.

23 січня Центральний районний суд наклав арешт на вилучене в ході обшуків майно Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Тоді від посади міський голова Олександр Сєнкевич Ірину Бондаренко не відстороняв. У коментарі «МикВісті» мер пізніше заявив, що організація продажу бронювання від мобілізації за 5 тисяч доларів в управлінні у справах фізичної культури та спорту не відповідає дійсності і чекає на результат розслідування від слідства.

Після вручення підозри мер Олександр Сєнкевич заявив, що Ірину Бондаренко відсторонять від посади на час проведення слідчих дій.

4 травня за рішенням суду її відсторонили від посади начальника управління та взяли під варту до 26 червня із можливістю внесення застави.