Директор Миколаївської ТЕЦ заробляє близько ₴157 тисяч на місяць, — декларація

Директор Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мирошниченко

Директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко у своїй декларації про майно та доходи за 2025 рік вказав, що торік на посаді заробив 2,7 мільйона гривень.

Відповідна декларація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, пишуть «МикВісті».

В середньому це 228,8 тисячі гривень на місяць, що на 35 тисяч гривень більше за попередній рік. Одна сума, яку отримував на руки директор ТЕЦ, менша — з урахуванням сплачених податків вона склала 157,7 тисячі гривень на місяць, йдеться у відповіді теплоелектроцентралі на інформаційний запит «МикВісті».

В декларації керівник державного підприємства зазначив, що його фактичне місце проживання збігається з місцем реєстрації, а саме Маріуполь Донецької області, який уже три роки тимчасово окупований Росією.

Директор Миколаївської ТЕЦ, згідно декларації, має дачний будинок у 32,3 квадратних метри в селі Приморське Донецької області, який придбав у 2019 році. Того ж року посадовець придбав 512 квадратних метрів земельної ділянки.

А його дружина Оксана має квартиру, площею 61,7 квадратних метрів, що розташована на території тимчасово окупованого Росією Маріуполі.

Будь-яку іншу інформацію стосовно свого місця проживання Дмитро Мирошниченко у декларації не вказав. Однак, варто зазначити, у декларації посадовці мають вказувати не лише нерухомість, яка є у їх власності або власності членів їх родини, але й місце свого постійного або тимчасового проживання. До прикладу, перший заступник міського голови Віталій Луков, який приїхав працювати у Миколаїв з Вознесенська, у своїй декларації про доходи за 2024 рік вказав, що з січня 2023 року безоплатно проживає в квартирі у Миколаєві.

Директор Миколаївської ТЕЦ у своїй декларації також вказав, що має у власності автомобіль Nissan Note 2012 року випуску, який придбав у тому ж 2012 році.

Готівкою посадовець зберігає 1,3 мільйона гривень, 13 тисяч доларів та 5 тисяч євро.

Суд «МикВісті» проти Миколаївської ТЕЦ

Нещодавно компанія «Миколаївська теплоелектроцентраль» (ТЕЦ), що належить державі, програла суд проти журналістки онлайн-медіа «МикВісті» у справі про надання публічної інформації про розмір заробітних плат та премій, виплачених керівному складу за 2023 рік.

Понад рік тому, 24 січня 2024 року головна редакторка видання Катерина Середа направила підприємству інформаційний запит, у якому просила надати інформацію про зарплати та премії, які отримав у 2023 році керівний склад Миколаївської ТЕЦ. Окремим пунктом запиту була інформація щодо сум винагород, компенсацій витрат та додаткових благ, що були надані членам Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль».

Однак відповіді від державної компанії так і не надійшло. Лише через три місяці вони відповіли листом, в якому обгрунтували свою позицію тим, що це конфіденційна інформація про співробітників компанії, яка не може бути розголошена у відкритий доступ, бо вони не є державним органом влади. У травні 2024 року видання звернулось з позовом до суду, щоб зобовʼязати ТЕЦ оприлюднити дані про зарплати.

У своєму рішенні суд зазначає, що 100% акцій «Миколаївська теплоелектроцентраль» належить АТ НАК «Нафтогаз України», а тому ТЕЦ є розпорядником публічної інформації про структуру, принципи формування та розмір оплати праці керівника, заступника керівника, особи, яка постійно або тимчасово обіймає посаду члена виконавчого органу чи входить до складу наглядової ради і зобовʼязана надавати таку інформацію на запити.