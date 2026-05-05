На виплати «тисячі Зеленського» минулого року витратили ₴19 мільярдів, — ЗМІ

На виплати за державними програмами підтримки у 2025 році витратили 19 мільярдів гривень.

У 2025 році держава спрямувала близько 19 мільярдів гривень на виплати в межах різних програм одноразової допомоги, відомих як «тисяча Зеленського». Фінансування цих виплат забезпечили коштом економії видатків Міністерства соціальної політики.

Про це йдеться у матеріалі «Української правди».

За інформацією видання з посиланням на джерела в економічному блоці уряду, усі 19 мільярдів гривень на реалізацію програм у 2025 році були покриті за рахунок невикористаних коштів Мінсоцполітики.

Як зазначається у публікації, це означає, що частину соціальних виплат, передбачених через профільне міністерство, не було використано, а зекономлені ресурси спрямували на фінансування нових програм підтримки.

Крім того, у 2026 році на реалізацію програми Національний кешбек вже витратили орієнтовно 2 мільярди гривень.

Ще близько 1 мільярда гривень, за даними видання, держава витратила від початку дії програми паливного кешбеку, яку неофіційно називають «єБачка», станом на початок травня.

Оскільки дію цієї програми продовжили ще на місяць, загальні витрати на її реалізацію можуть зрости ще приблизно мільярд гривень.

Нагадаємо, що перші виплати компенсацій внутрішньо переміщеним особам, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, мали стартувати з 1 травня 2026 року.

Якщо враховувати регіони походження заявників, найбільше звернень надходить від людей, зареєстрованих у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.