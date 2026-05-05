РФ вдруге вдарила по місцю пожежі на Полтавщині: загинули рятувальники та цивільні, десятки поранених

Росія вбила рятувальників на Полтавщині під час повторного удару.

Вночі 5 травня російські війська вдарили ракетами та безпілотниками по Полтавській області, вразивши об’єкт газовидобування. Після прибуття рятувальників на місце масштабної пожежі росіяни обстріляли повторно.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих і 31 постраждалого. Серед загиблих — двоє рятувальників: заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко та пожежний-рятувальник Дмитро Скриль, зазначили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Віктор Кузьменко мав звання Героя України. Під його керівництвом після удару по Полтаві у 2024 році врятували 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях із ліквідації наслідків обстрілів та працював на об’єктах критичної інфраструктури.

Дмитро Скриль служив у ДСНС понад 20 років і неодноразово долучався до ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової галузі, спричинених обстрілами.

Ще 23 рятувальники отримали травми, троє з них перебувають у важкому стані.

«Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин РФ. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців», — заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

