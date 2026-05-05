 Росія вбила рятувальників на Полтавщині під час повторного удару

  • вівторок

    5 травня, 2026

  • 14.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 травня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 14.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ вдруге вдарила по місцю пожежі на Полтавщині: загинули рятувальники та цивільні, десятки поранених

Росія вбила рятувальників на Полтавщині під час повторного удару. Фото: МВС УкраїниРосія вбила рятувальників на Полтавщині під час повторного удару. Фото: МВС України

Вночі 5 травня російські війська вдарили ракетами та безпілотниками по Полтавській області, вразивши об’єкт газовидобування. Після прибуття рятувальників на місце масштабної пожежі росіяни обстріляли повторно.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Станом на ранок відомо про чотирьох загиблих і 31 постраждалого. Серед загиблих — двоє рятувальників: заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко та пожежний-рятувальник Дмитро Скриль, зазначили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Росія вбила рятувальників на Полтавщині під час повторного удару. Фото: МВС УкраїниРосія вбила рятувальників на Полтавщині під час повторного удару. Фото: МВС України

Віктор Кузьменко мав звання Героя України. Під його керівництвом після удару по Полтаві у 2024 році врятували 17 людей. Він брав участь у понад 50 операціях із ліквідації наслідків обстрілів та працював на об’єктах критичної інфраструктури.

Дмитро Скриль служив у ДСНС понад 20 років і неодноразово долучався до ліквідації складних пожеж на об’єктах нафтогазової галузі, спричинених обстрілами.

Фото: МВС УкраїниФото: МВС України
Фото: МВС УкраїниФото: МВС України

Ще 23 рятувальники отримали травми, троє з них перебувають у важкому стані.

«Це свідомі удари по тих, хто рятує життя. Ми фіксуємо кожен воєнний злочин РФ. Ворог має понести відповідальність за вбивства українців», — заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Нагадаємо, після обстрілу Миколаєва 30 квітня у ДСНС показали фото наслідків нічної російської атаки. Рятувальники наголосили, що вони «працювали під загрозою повторних ударів».

Останні новини про: Війна в Україні

Дрони атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинок і авто
У Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2 тисячі км від України
РФ атакувала термінал «Кернел» на Одещині: витекло понад 1100 тонн олії
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

Катерина Середа
новини
На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко
новини
Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Юлія Лук’яненко
новини
Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
«В деяких місцях не видно бордюру», — міськрада просить Службу відновлення прибрати бруд на ПГУ та Інгульському мосту у Миколаєві

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

РФ атакувала термінал «Кернел» на Одещині: витекло понад 1100 тонн олії
У Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2 тисячі км від України
Дрони атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинок і авто

Дрони атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинок і авто

У Росії вперше оголосили ракетну небезпеку за 2 тисячі км від України