 Понад 1100 тонн олії витекло після атаки на термінал у Чорноморську

РФ атакувала термінал «Кернел» на Одещині: витекло понад 1100 тонн олії

У ніч на 3 травня російські безпілотники атакували портову інфраструктуру Чорноморська в Одеській області, внаслідок чого зазнав пошкоджень термінал компанії «Кернел» із перевалки рослинної олії.

Про це йдеться в релізі компанії від 4 травня.

Внаслідок прямих влучань зруйновано та пошкоджено резервуари для зберігання, що призвело до витоку понад 1100 тонн продукції. У компанії запевнили, що олія не потрапила в море.

Пожежу, яка охопила частину виробничих потужностей, ліквідували. Також пошкоджень зазнали обладнання, офісні приміщення, логістична інфраструктура та чотири залізничні цистерни.

Через значні руйнування підприємство тимчасово зупинило прийом і відвантаження продукції. Один із працівників отримав поранення середньої тяжкості, його життю нічого не загрожує.

Для виконання експортних контрактів компанія наразі використовує партнерські портові термінали в Одесі та на Дунаї, а також залізничну логістику.

Слід зазначити, що Кернел — найбільший аграрний експортер України. У 2025 році компанія забезпечила 10% валютної виручки від усього товарного експорту країни. За 2025 фінансовий рік Кернел поставив на міжнародні ринки 8 мільйонів тонн української агропродукції. Частка компанії у світовому експорті соняшникової олії становить 10%.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або частково знищили понад 900 об’єктів портової інфраструктури України, серед яких — 177 цивільних суден.

