 Зеленський назвав «абсолютним цинізмом» атаку РФ перед 9 травням

  • вівторок

    5 травня, 2026

  • 19.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 5 травня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 19.1° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Абсолютний цинізм», — Зеленський заявив, що РФ просить тишу на 9 травня, але продовжує обстріли

Обстріл України 5 травня. Фото: ДСНСОбстріл України 5 травня. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський назвав «абсолютним цинізмом» масовану ракетно-дронову атаку Росії по Україні на тлі заяв Кремля про «тишу» напередодні 9 травня.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Абсолютний цинізм — просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально», — наголосив Володимир Зеленський.

Вночі 5 травня російські війська випустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» і 164 ударні безпілотники. Зокрема, на Полтавщині уразили об’єкт газовидобування, унаслідок чого без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Відомо про чотирьох загиблих і 31 постраждалого. Більшість із них — рятувальники, які прибули ліквідовувати наслідки пожежі після першого удару, після чого російські війська завдали повторного ракетного удару.

Обстріл України 5 травня. Фото: ДСНСОбстріл України 5 травня. Фото: ДСНС
Обстріл України 5 травня. Фото: ДСНСОбстріл України 5 травня. Фото: ДСНС
Обстріл України 5 травня. Фото: ДСНСОбстріл України 5 травня. Фото: ДСНС
Обстріл України 5 травня. Фото: ДСНСОбстріл України 5 травня. Фото: ДСНС

Раніше у Росії поширювалась інформація про можливе скасування військового параду 9 травня через побоювання атак українських далекобійних ракет. Водночас у Кремлі заявляють, що підготовка до святкування триває.

Однак Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники можуть з’явитися під час параду в Москві 9 травня.

Нагадаємо, що минулого року глава Росії Володимир Путін оголосив «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». Це рішення з’явилося з огляду на плани Кремля провести 9 травня парад у Москві, куди запросили низку світових лідерів.

Тоді Володимир Зеленський відкинув пропозицію перемир’я лише на 3 дні, заявивши, що «Путіну допомагати ніхто не буде». Він також наголосив, що Україна не даватиме ніяких гарантій безпеки.

Останні новини про: Війна в Україні

РФ вдруге вдарила по місцю пожежі на Полтавщині: загинули рятувальники та цивільні, десятки поранених
РФ атакувала термінал «Кернел» на Одещині: витекло понад 1100 тонн олії
Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки, магазини і вежі зв’язку, є загиблий та поранені
Реклама
Читайте також:
новини
«Політичне питання», — Сєнкевич про можливість виділення з держбюджету грошей для Миколаєва

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві пройшли перші в цьому році змагання серед яхтсменів

Катерина Середа
новини
На Одещині цього літа планують відкрити більше пляжів, — Кіпер

Світлана Іванченко
новини
Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Юлія Лук’яненко
новини
Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріл Херсонщини: пошкоджені будинки, магазини і вежі зв’язку, є загиблий та поранені
РФ атакувала термінал «Кернел» на Одещині: витекло понад 1100 тонн олії
РФ вдруге вдарила по місцю пожежі на Полтавщині: загинули рятувальники та цивільні, десятки поранених

Кім заявив, що Миколаївський глиноземний завод стане одним із перших об’єктів для інвесторів після війни

Дрони атакували енергетику Миколаївщини: пошкоджені будинок і авто

РФ вдруге вдарила по місцю пожежі на Полтавщині: загинули рятувальники та цивільні, десятки поранених