«Абсолютний цинізм», — Зеленський заявив, що РФ просить тишу на 9 травня, але продовжує обстріли

Обстріл України 5 травня. Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський назвав «абсолютним цинізмом» масовану ракетно-дронову атаку Росії по Україні на тлі заяв Кремля про «тишу» напередодні 9 травня.

Про це він повідомив у соцмережах.

«Абсолютний цинізм — просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально», — наголосив Володимир Зеленський.

Вночі 5 травня російські війська випустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» і 164 ударні безпілотники. Зокрема, на Полтавщині уразили об’єкт газовидобування, унаслідок чого без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Відомо про чотирьох загиблих і 31 постраждалого. Більшість із них — рятувальники, які прибули ліквідовувати наслідки пожежі після першого удару, після чого російські війська завдали повторного ракетного удару.

Раніше у Росії поширювалась інформація про можливе скасування військового параду 9 травня через побоювання атак українських далекобійних ракет. Водночас у Кремлі заявляють, що підготовка до святкування триває.

Однак Володимир Зеленський заявив, що українські безпілотники можуть з’явитися під час параду в Москві 9 травня.

Нагадаємо, що минулого року глава Росії Володимир Путін оголосив «перемир’я» з 8 по 11 травня і закликав Україну «долучитися». Це рішення з’явилося з огляду на плани Кремля провести 9 травня парад у Москві, куди запросили низку світових лідерів.

Тоді Володимир Зеленський відкинув пропозицію перемир’я лише на 3 дні, заявивши, що «Путіну допомагати ніхто не буде». Він також наголосив, що Україна не даватиме ніяких гарантій безпеки.