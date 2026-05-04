Розтрата ₴550 тисяч: суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва

Суд відсторонив від посади начальницю управління спорту Миколаєва.

Начальницю управління спорту Миколаївської міськради Ірину Бондаренко, яку підозрюють у розтраті понад 500 тисяч гривень з бюджету та фіктивному працевлаштуванні, суд відсторонив від посади.

Про це повідомляє коресподентка «МикВісті».

Сьогодні, 4 травня, у Центральному райсуді Миколаєва обирають запобіжний захід Ірині Бондаренко. Наразі суддя Галина Подзігун задовольнила клопотання прокуратури. Начальницю управління спорту відсторонили від посади до 26 червня.

Нагадаємо, 29 квітня начальниця управління спорту Миколаївської міськради Ірина Бондаренко отримала підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про суму у понад півмільйона гривень.

Мер Олександр Сєнкевич прокоментував «МикВісті», що Ірину Бондаренко відсторонять від посади на час проведення слідчих дій.