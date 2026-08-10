European Aquatics знову визнала миколаївця Середу найкращим спортсменом Європи 2025

Олексій Середа. Фото: Федерація стрибків у воду України

Український стрибун у воду Олексій Середа отримав нагороду як найкращий спортсмен 2025 року у стрибках у воду за версією European Aquatics. Вручення відбулося 6 серпня у Парижі під час чемпіонату Європи.

Про це повідомила Федерація стрибків у воду України.

«Мені приємно отримати таку нагороду. Це свідчення того, що я недаремно тренуюся. Це своєрідне визнання моєї роботи», — сказав Олексій Середа.

Престижну відзнаку спортсмен отримав одразу після завоювання своєї дев'ятої золотої медалі чемпіонатів Європи в кар'єрі.

Раніше Олексій Середа разом із ще однією спортсменкою з Миколаєва Ксенією Байло перемогли у синхронних стрибках з вишки серед змішаних пар. Для Олексія Середи ця перемога стала дев'ятою золотою медаллю чемпіонатів Європи у кар'єрі.

Нагадаємо, що у Парижі тривав чемпіонат Європи з водних видів спорту, який стартував 31 липня. За перші два дні змагань українські стрибуни у воду вже здобули дві бронзові нагороди, до яких долучилися миколаївські спортсмени Олексій Середа та Ксенія Байло.