Машиніст із Миколаєва загинув під час ракетного удару по залізниці на Дніпропетровщині

Поховання загиблого машиніста Максима Фоміна. Фото МикВісті надали близькі загиблого

6 серпня під час виконання службових обов’язків загинув машиніст тепловоза локомотивного депо Миколаїв Максим Фомін.

Чоловік загинув на станції Ерастівка у Дніпропетровській області після влучання балістичної ракети, повідомили «МикВісті» близькі загиблого.

Максим Фомін народився та виріс у Миколаєві. Він 18 років працював на залізниці.

За даними «Укрзалізниці», у 2006 році Максим почав працювати слюсарем з ремонту рухомого складу в локомотивному депо Миколаїв. У 2009 році став помічником машиніста, а з жовтня 2014 року працював машиністом тепловоза.

Колеги згадують його як доброзичливу, щиру та надійну людину, яка завжди була готова допомогти та підтримати інших.

«Укрзалізниця» посмертно нагородила Максима Фоміна знаком пошани «Залізні на небі».

Прощання із загиблим відбулося 9 серпня у Храмі Святого Духа на вулиці Троїцькій. Його поховали на Мішківському цвинтарі.

Машиніст із Миколаєва Максим Фомін, який загинув від російського обстрілу. Фото МикВісті надали близькі загиблого